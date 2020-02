Justin Bieber révèle les détails de son mariage avec Hailey Baldwin

Après quelques années, Justin Bieber a rencontré James Corden dans le célèbre karaoké Carpool et y a révélé quelques détails de son mariage avec le modèle Hailey Baldwin.

19 février 2020

Et est-ce récemment Justin Il a offert de nombreuses interviews, dans lesquelles il a été honnête sur ce qu’il a fait pendant sa relation avec Selena Gomez et dans les premiers pas avec Hailey, qu’il a quitté pendant un certain temps en raison de son incapacité à être fidèle.

Mais dans cette interview atypique, dans laquelle des artistes ou des célébrités partagent une voiture avec James corden aspects de sa vie et aussi écouter et chanter certaines de ses propres chansons ou d’autres personnes, Justin Bieber Il a donné quelques détails sur ce que c’est que d’être marié.

“Ça fait un moment,” dit James à Justin Bieber, “il s’est passé beaucoup de choses”, “il s’est passé beaucoup de choses maintenant, je suis marié et j’ai des moustaches”, a répondu la pop star.

Puis quand James corden Lorsqu’on lui a demandé ce que c’était que d’être marié, Justin n’a pas hésité à répondre: “Le mariage est la meilleure chose qui me soit arrivée. Elle (Hailey) est extraordinaire. “

Il a également commenté certaines des routines qu’il suit avec sa femme, parmi lesquelles ils aiment regarder des séries comme Dr. House and Friends.

Il a également proposé une version remix de la chanson “Smelly cat”, de la célèbre série et qui est jouée par le personnage de Phoebe Buffay.

