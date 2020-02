Justin Bieber revient avec un nouvel album «Changes»

Bieber est de retour.

Plus de quatre ans après son dernier album, Justin Bieber revient avec son 5e album studio Changes, qui arrive le jour de la Saint-Valentin. Le “projet futuriste R & B / pop”, qui a été comparé aux Journaux de 2013, présente le single à succès “Yummy” et des collaborations déjà publiées avec Quavo (“Intentions”) et Kehlani (“Get Me”).

De plus, les 17 titres comprennent des apparitions de Travis Scott, Post Malone, Clever, Lil Dicky et Summer Walker, qui sont les invités du remix «Yummy».

“C’est super influencé par le R&B. Pour en revenir à mes racines », Bieber a confié à MTV son premier album depuis Purpose en 2015. “J’ai commencé à faire de la musique quand j’étais très jeune et j’ai grandi en écoutant beaucoup de Boyz II Men et des trucs comme ça, donc c’est vraiment très R&B.”

Bieber prendra la route ce printemps lors de sa «Changes Tour», qui débutera le 14 mai à Seattle avant de se rendre à Los Angeles, Houston, Atlanta, Miami, Détroit, Toronto et plus jusqu’en septembre. Kehlani et Jaden Smith se joindront à lui lors de la sortie nord-américaine.

