Justin Bieber sert une vidéo «délicieuse»

Un jour après le début de la chanson, Justin Bieber sert la délicieuse vidéo de “Yummy”.

Dans le clip coloré, réalisé par Bardia Zeinali, la superstar de la pop entre dans une fête de fantaisie avec des cheveux roses et un sweat à capuche rose Drew House avant de se régaler d’un assortiment de plats, dont une tour verte de jello, de homard et de plats à emporter chinois. Il dîne aux côtés de personnes âgées habillées avec élégance tandis que de jeunes violonistes divertissent les invités. Une fête éclate finalement et Bieber monte sur la table pour faire quelques mouvements dans les derniers instants.

“Ouais tu as ce miam délicieux / Ce miam délicieux, ce délicieux miam”, chante-t-il. “Ouais bébé / N’importe quelle nuit, n’importe quel jour / Dis le mot / Sur mon chemin / Ouais bébé.”

“Yummy” est le premier single du cinquième album studio tant attendu de Bieber, qui peut être intitulé Forever. Le projet, son premier depuis Purpose depuis 2015, comporterait des collaborations avec Travis Scott, Post Malone et Kehlani.

Le 27 janvier, il présentera en avant-première Justin Bieber: Seasons, une série de docuseries YouTube en 10 parties retraçant les quatre dernières années de sa vie. Il reviendra également sur la route lors d’une tournée dans les arènes nord-américaines, qui débutera le 14 mai à Seattle.

Aime

0