Justin Bieber vient de déposer son nouvel album et les fans l’appellent déjà son meilleur travail

Le nouvel album de Justin Bieber, «Changes», a certainement mis du temps à arriver, mais maintenant qu’il est enfin là, nous pouvons voir pourquoi il n’a pas chuté beaucoup plus tôt.

L’album est plein de chansons qui mettent en lumière les difficultés et les expériences passées du chanteur, prouvant qu’il avait besoin de temps pour réfléchir et grandir afin de devenir la personne qu’il est aujourd’hui.

Justin Bieber | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

Depuis la sortie de l’album, les fans n’ont pas pu en avoir assez et se sont tournés vers Twitter pour féliciter et féliciter Bieber d’avoir publié un album qu’ils considèrent comme son meilleur travail à ce jour.

Les fans se déchaînent sur cet album

Cinq ans après la sortie de son quatrième album studio, Purpose, Bieber a finalement abandonné son nouvel album, “Changes”, et cela envoie déjà les fans dans une frénésie.

Après la sortie de l’album à minuit le 14 février, #changesoutnow a commencé à faire ses preuves sur Twitter, les croyants partageant leurs réactions à ce projet très attendu.

La plateforme s’est remplie de tweets félicitant le chanteur d’avoir produit un album qui décrit comment il est sorti d’un endroit sombre de sa vie et a retrouvé le bonheur.

Alors que certaines chansons détaillent son parcours pour devenir l’homme qu’il est aujourd’hui, d’autres se concentrent sur sa relation amoureuse avec sa femme, Hailey (Baldwin) Bieber, à qui il attribue une grande partie de son nouveau bonheur.

Après avoir écouté chaque chanson, il était clair que Bieber mettait son cœur et son âme dans chaque parole, et les fans ne pouvaient pas être plus fiers de lui pour avoir créé un album qu’ils croient déjà être un succès.

«Je pensais juste à la façon dont Justin Bieber avait le cœur brisé et su * cidal quand il a publié des journaux … mais mon homme est en bonne santé, heureux et tellement amoureux en ce moment. UN MF GLOW UP. MERCI BEAUCOUP », a tweeté un fan.

“Justin Bieber est de retour et avec un chef-d’œuvre dans ses mains”, a écrit un autre Belieber.

Ceux qui sont fans de Bieber depuis le début ne pourraient pas être plus heureux de voir à quel point il a grandi au fil des ans et considèrent cet album comme la parfaite introduction au nouveau et amélioré JB.

«Nous sommes à un point où Justin Bieber célèbre sa vie conjugale sur son nouvel album. Nous l’avons vu passer par des changements, grandir en tant qu’artiste et en tant qu’individu. Chaque album de son affiche différentes étapes de sa vie. Quelle chance avons-nous d’avoir cela et de l’avoir en général », a écrit un fan.

«@Justinbieber a fait son truc avec ce nouvel album #Changes. 5 ans, c’était vraiment long, af .. mais la croissance de son art brille vraiment avec cet album. Félicitations Justin !! ” quelqu’un d’autre a exprimé.

Bieber a fait beaucoup d’auto-réflexion ces derniers mois

Bien que cet album explique comment il a surmonté ses luttes passées et a trouvé le bonheur, Bieber a également parlé de ces expériences dans sa série de docu Youtube, Seasons.

Bien que les épisodes présentent principalement tout le travail acharné qu’il a consacré à la création de “Changes”, la série plonge également dans les luttes de Bieber avec la célébrité, ses batailles de santé, ainsi que son voyage pour trouver l’amour avec Baldwin.

Rien que pour la série, il est évident que le chanteur a tout mis dans cet album.

Des soirées tardives en studio aux multiples saisons d’écriture avec son équipe, Bieber n’a pas hésité en ce qui concerne ce disque, et tout son travail acharné continue d’être félicité par les fans.

Bien que Bieber ait pris son temps pour créer ce disque, cela valait vraiment la peine d’attendre car cet album est de loin le meilleur travail qu’il ait jamais livré.