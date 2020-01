Justin Chambers fait ses adieux après 15 ans et 16 saisons

La distribution originale de l’une des séries télévisées les plus importantes de ces dernières années continue de décliner. Après avoir été dans la série les 15 ans et les 16 saisons que celui-ci prend de la vie, Justin Chambers vient d’annoncer qu’il ne continuera pas à faire partie de Grey’s Anatomy.

L’acteur, qui joue le docteur Alex Karev, a fait cette annonce à travers une déclaration dans laquelle il a souligné combien il est difficile de dire au revoir à un projet après tant d’années. «Il n’y a pas de bon moment pour dire au revoir à une série et à un personnage qui ont tant défini ma vie au cours des 15 dernières années. Depuis quelque temps cependant, je souhaitais diversifier mes rôles d’interprète et mes choix de carrière. Sur le point d’avoir 50 ans et béni par une femme qui me soutient et cinq merveilleux enfants, il est temps », note Chambers dans le communiqué.

L’acteur a également profité de l’occasion pour remercier tous ceux qui ont fait partie de la série au cours de ses 15 années de vie. «En quittant« Grey’s Anatomy », je voudrais remercier la famille d’ABC, Shonda Rhimess, les membres originaux de la distribution Ellen Pompeo, Chandra Wilson et James Pickens, et le reste des incroyables membres de l’équipe et des acteurs, tous deux passés. comme présent, et bien sûr aux fans pour ce voyage extraordinaire. “

Comme indiqué par The Hollywood Reporter, Le réseau ABC a déjà confirmé que le dernier chapitre auquel Chambers avait participé avait été diffusé en novembre dernier. Pour le moment, cependant, il n’y a pas d’autres informations sur un chapitre spécial de séparation.

Avec le départ de Justin Chambers, Seuls trois acteurs de la distribution originale restent dans la série: Ellen Pompeo, qui joue Meredith Gray; James Pickens, Jr., dans le rôle de Richard Weber; et Chandra Wilson, Qui donne vie à Miranda Bailey.

Tout au long de sa longue et fructueuse carrière, Grey´s Anatomy a dû dire au revoir à de grands acteurs pionniers de la célèbre série et cela a laissé une marque indélébile dans la mémoire des fans: Katherine Heigl (Izzy Stevens), T. R. Knigth (George O’Malley), Sara Utterback (Olivia Harper), Isaia Washington (Dr Preston Burk), Patrick Dempsey (Dr. Shepard) et bien sûr Sandra Oh (Cristina Yang).