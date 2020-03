Justin Morgan avait un cheval – / Film

(Bienvenue à Sortir du coffre de Disney, où nous explorons les joyaux méconnus et les catastrophes oubliées actuellement en streaming sur Disney +.)

En octobre 2019 (qui, si vous consultez votre calendrier, donne l’impression qu’il y a environ 9000 ans), le compte Disney + Twitter a réussi à dominer la conversation sur les médias sociaux pendant une journée entière grâce à un énorme fil de plus de 600 tweets, dans lesquels ils ont annoncé chaque titre qui serait disponible en streaming le premier jour du service. La plupart de ces titres étaient très excitants pour les fans d’un type ou d’un autre de propriété intellectuelle. Il y avait beaucoup de fonctionnalités animées, d’émissions de télévision, de films Marvel, etc. pour aiguiser l’appétit des fans. Mais il y avait des titres qui ont mis les gens en boucle parce qu’ils ressemblaient à des titres de blagues.

Peut-être que le titre le plus facile à se moquer – ou au moins l’un des plus faciles – était Justin Morgan avait un cheval. Voici un film dont peu de gens semblaient se souvenir ou avaient en effet jamais entendu parler, et avec une phrase aussi simple et déclarative que son titre aussi. Pour ma part, quand j’ai vu des gens se moquer de titres comme The Biscuit Eaters ou Now You See Him, Now You Don’t, j’ai secoué la tête devant leur incapacité à réaliser que les années 1970 étaient une période étrange pour Disney en live-action. Mais même je ne connaissais pas du tout Justin Morgan Had a Horse, et j’ai organisé un podcast hebdomadaire sur toutes sortes de films Disney pendant près de neuf ans. Le titre était l’un des rares Disney sortis avant ma naissance que je n’avais vraiment jamais reconnu, jusqu’à ce que je google et réalise pourquoi je ne le savais pas bien: cette adaptation de 90 minutes était un épisode en deux parties de la Série télévisée d’anthologie de Walt Disney, pas un long métrage.

Donc, pour la colonne Out of the Disney Vault d’aujourd’hui, je voulais répondre à la question évidente: qu’est-ce que c’est que Justin Morgan avait un cheval, et pourquoi est-ce sur Disney +?

The Pitch

Comme mentionné ci-dessus, Justin Morgan Had a Horse était un film fait pour la télévision, adapté du livre de Marguerite Henry du même nom. Ce livre, à son tour, a été inspiré par l’histoire vraie du vrai Justin Morgan, un instituteur du Vermont dans les années 1790 qui a élevé un petit cheval nommé Figure dans l’espoir de créer une race de chevaux entièrement américaine. La quête de Morgan, pour être clair, est la prémisse du film. Dans le film comme dans la vie, il espère désespérément que Figure serait considérée comme un cheval suffisamment attrayant pour que d’autres propriétaires potentiels souhaitent que Figure engendre d’autres chevaux. (En bref, et je m’excuse d’être jeune, c’est l’histoire d’un gars qui veut que son cheval fasse beaucoup de sexe.)

Le cheval Morgan, comme Figure est connu dans le film, est devenu la source d’une race entière d’origine aux États-Unis, quelques années seulement après la fin de la guerre révolutionnaire, assurant ainsi l’indépendance de notre pays. De l’extérieur, avec des décennies éloignées de la diffusion à la télévision, il semble très probable que Justin Morgan avait un cheval aurait fait appel à la Walt Disney Company en raison de son cadre, à la fois physique et temporel. Diffusé quelques mois seulement après l’ouverture du Walt Disney World Resort à Orlando, en Floride, Justin Morgan Had a Horse aurait pu s’intégrer directement dans la section Liberty Square qui ouvrira bientôt ses portes au Magic Kingdom, car cette zone a également une période où la société américaine était différente (pour le meilleur ou pour le pire), teintée d’une forte dose de nostalgie.

Le film

J’essaie de fournir un contexte ici, à la fois parce que Disney + n’en fournit littéralement aucun pour ce film et parce que le film ne fait pas un excellent travail pour s’expliquer. Justin Morgan Had a Horse a été diffusé pour la première fois sur NBC en février 1972 au cours de deux nuits de dimanche consécutives. Et à une époque bien avant que la télévision ne supplante le film en tant que média tout aussi puissant à travers lequel raconter des histoires audacieuses et audacieuses, Justin Morgan Had a Horse ressemble beaucoup à un film pour la télévision. Sa distribution est composée de nombreux acteurs dont vous avez peut-être entendu parler, selon votre connaissance des films plus anciens – Don Murray, qui joue le personnage principal, est surtout connu pour sa performance nominée aux Oscars dans l’arrêt de bus dramatique Marilyn Monroe. – ou votre connaissance des drames télévisés des années 60 et 70 sur lesquels ils ont accumulé des apparitions d’invités.

Il convient également de noter que, contrairement à un certain nombre de films Disney en direct de l’époque, il n’y a pas d’enfants dans ce film et vraiment peu d’éléments de soulagement comiques qui plairaient aux enfants. Le seul attrait évident pour toute la famille serait les chevaux eux-mêmes, et il n’y a rien de comique à dire quand ils sont à l’écran. Je ne peux pas parler de la fidélité du film au roman, mais l’adaptation est une affaire assez sobre (parfois trop sobre) sur la façon dont un instituteur de classe inférieure, constamment assailli par un Squire grognon qui dirige essentiellement leur ville du Vermont, veut vraiment que son petit cheval devienne papa pour beaucoup d’autres chevaux.

Cela vous semble-t-il assez étrange? Parce que Justin Morgan avait un cheval est un film très étrange à regarder. Pour Mousterpiece Cinema, le podcast que j’avais l’habitude d’animer, j’ai regardé beaucoup de films réalisés par Disney dans les années 1960 et 1970; alors que je n’étais pas fan de beaucoup d’entre eux et de leurs étirements allongés d’humour burlesque, il y avait au moins des tentatives d’être vif et plein d’humour tout au long. Justin Morgan Had a Horse est si dramatiquement dramatique qu’il a à peine un pouls. Une course hippique double à la fin du film, destinée à prouver que Figure est vraiment un enfer, est un peu rare d’action et d’humour, bien que ce dernier ne soit pas intentionnel. S’il y a un véritable antagoniste dans le film, c’est la paire ridicule de dandys de New York qui essaient de se frayer un chemin pour rester victorieux avec leurs chevaux. Ce n’est pas souvent que vous voyez une représentation de New York comme si snob que ses représentants sont habillés comme ils viennent de quitter la cour du roi français Louis XIV.

Mis à part cela, Justin Morgan avait un cheval est si simple, il pourrait tout aussi bien se moquer de lui-même. Justin a une sorte de romance avec un jeune serviteur sous contrat du Squire, qui est plein de crises. Juste au moment où ils se rapprochent, Justin souffre d’indignité personnelle et décide de partir, seulement pour changer d’avis et rester, simplement pour prouver à un journaliste de l’extérieur que la figure peut être le début d’une nouvelle race. Lorsque son amour exprime sa consternation que Justin ne soit pas resté pour être avec elle, et explique fondamentalement le conflit du film, c’est l’un de ces moments de la vie où vous dites quelque chose à haute voix et réalisez à quel point cela semble ridicule.

L’héritage

Il y a vraiment une raison pour laquelle je voulais regarder ce film, et c’est la même raison que je voulais écrire à ce sujet: pour répondre à la question susmentionnée, “Pourquoi diable Justin Morgan avait-il un cheval sur Disney +?” Avant cette unité de streaming, Justin Morgan Had a Horse n’avait sans doute pas d’héritage (contrairement au cheval de l’homme réel et à l’héritage des chevaux qu’il a engendrés). Ce titre n’est pas si obscur qu’il n’a jamais été diffusé sur les médias nationaux auparavant, il est accordé; il a déjà reçu une version Betamax, et est même sur DVD dans le cadre de quelque chose appelé la collection Disney Generations. (Cela ressemble au type d’emballage que vous remarquerez peut-être si vous vous promenez dans les bibelots vendus dans votre Cracker Barrel local en attendant que votre table soit prête.) Mais soyons honnêtes: peu d’entre vous, en lisant ceci, savaient ce qu’était Justin Morgan avait un cheval avant de cliquer sur le lien pour accéder à cette colonne. Alors pourquoi Disney + rendrait-il cela disponible, et le jour de son ouverture?

C’est encore plus déroutant lorsque vous regardez les chiffres, en particulier ceux liés à la série télévisée d’anthologie de Walt Disney. J’ai écrit sur les deux épisodes appropriés de l’émission, “The Plausible Impossible” et “Disneyland Around the Seasons”, que vous pouvez diffuser dès maintenant sur Disney +. Dans l’ensemble, pendant plus de 50 saisons à la télévision, il y a eu 1 224 épisodes de l’émission d’anthologie. Il faut noter que cela compte tous les films sortis en salles qui ont été diffusés dans l’histoire du programme. (Vous pourriez penser que seuls les films de Disney ont déjà été diffusés dans le cadre de la série, mais vous vous trompez. Même la comédie Problème enfant de Universal Pictures de 1990 a été diffusée une fois sur Wonderful World of Disney, et non, je ne sais pas pourquoi .)

En regardant la page Wikipedia, il y a 992 épisodes répertoriés. De ceux-ci, selon mon compte, seulement 30 de ces versements d’une heure – avec du contenu spécialement créé pour la série télévisée anthologie – sont disponibles sur Disney + en ce moment dans une certaine mesure, y compris les versions condensées de la série télévisée Davy Crockett , “The Plausible Impossible”, “Disneyland Around the Seasons” et Justin Morgan Had a Horse. J’ai écrit longuement sur à quel point je veux que le Disney Vault ouvre grand ses portes, laissant sortir tous les films ou épisodes de télévision possibles dans ses coffres, pas seulement les grands titres.

Mais ce qui manque à ces versions, c’est le contexte. (Eh bien, c’est presque comme si Disney + devait avoir un hôte d’une certaine sorte, en particulier pour les documents plus anciens, et ne le savez-vous pas, j’ai déjà expliqué pourquoi.) Une partie de ce contexte consiste à saisir ce que c’est que des films comme Justin Morgan avait un cheval qui a inspiré leur arrivée en streaming, sur un contenu historique plus pressant. Je ne vous dirais pas de fuir loin de ce film, mais je ne sais vraiment pas à quel point je peux le recommander à moins que… eh bien, à moins que vous n’aimiez vraiment les chevaux. Sinon, cela existe en tant que curiosité inexplicable (également inexplicable – la seule sélection dans l’onglet Extras est un clip d’une minute du film).

J’espère que quelque part au sein de Disney, il y a des gens qui travaillent dur pour essayer de remasteriser en HD des documents plus anciens, et c’est pourquoi nous n’en avons pas vu plus des premiers épisodes de l’anthologie hébergés par Walt Disney. Mais Justin Morgan Had a Horse n’a pas reçu une remasterisation aussi nette, et il y a un certain nombre d’épisodes disponibles dans la collection de DVD Walt Disney Treasures qui pourraient facilement se retrouver sur le service de streaming en ce moment avec une qualité similaire. Donc au final, je ne peux toujours pas répondre à la question la plus pressante de toutes: pourquoi diable ce film est-il sur Disney +? Peut-être que quelqu’un de Disney lit ceci. Vous savez peut-être pourquoi c’est là. Ne le garde pas secret. Faites savoir au monde. Parce que je serai damné si je peux le comprendre.

