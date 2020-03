Justin Timberlake et Anderson .Paak s’associent pour ‘Don’t Slack’

Après avoir abandonné sa collaboration avec SZA «The Other Side» le mois dernier, Justin Timberlake établit un lien avec Anderson .Paak sur «Don’t Slack» de la bande originale de la Trolls World Tour.

Le bop prêt pour la piste de danse, qui apparaît pendant le générique de fin du film d’animation DreamWorks, s’ouvre sur le flux funky de .Paak avant que Timberlake n’entre en scène. retenez-vous / Agissez comme vous le savez », chantent-ils.

Et il peut y en avoir encore plus à venir. Les gagnants des Grammy envisagent un éventuel album conjoint. “J’espère que cela ne le dérange pas que je vais le dire maintenant, mais nous avons parlé d’un éventuel projet commun”, a déclaré Timberlake à Zane Lowe d’Apple Music. «Nous en avons parlé, mais oui, c’est aussi un homme très occupé. Je lui ai dit aussi, aussi, je me disais: ‘Tu dois profiter de ton moment, mon frère, parce que c’est–‘ Il m’a joué de nouvelles choses l’autre jour – C’est incroyable – eh- ce mec- … doué. Il est tellement bon. “

Timberlake reprend son rôle de Branch dans la suite des Trolls de 2016, tandis que .Paak joue un troll funk nommé Prince D.La bande originale, produite par Timberlake et Ludwig Göransson, comprend également des contributions de Mary J.Blige, Kelly Clarkson, Anna Kendrick, et George Clinton.

En dehors de la bande originale, Timberlake a collaboré avec Lizzo. “C’est comme un record de la maison de Chicago”, a-t-il révélé. «Et ça va si dur. C’est tellement amusant mais c’est tellement bon. “

Timberlake, dont le dernier album était Man of the Woods en 2018, ne pense pas à un album pour le moment. «Je suis juste dans une zone où j’apprécie vraiment à nouveau le processus, et je n’ai pas d’agenda pour faire un album, mais si ça se réunit, alors ça se réunit», a-t-il dit, «et dans le en attendant, je veux juste empiler des disques avec des gens que j’aime et qui m’inspirent et qui se trouvent être une tonne de gens. »

La bande originale de la Trolls World Tour arrive vendredi, tandis que le film sortira en salles le 17 avril.