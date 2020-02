Justin Timberlake et SZA s’associent dans «The Other Side»

Justin Timberlake et SZA font un voyage à «The Other Side».

La superstar de la pop et la chanteuse de TDE ont diffusé des vibrations de bien-être sur le premier single de la bande originale du Trolls World Tour. Le bop infusé disco a été écrit par Timberlake, Ludwig Göransson, Max Martin, Sarah Aarons et SZA, et produit par Timberlake et Göransson.

“J’ai un cœur d’or / Quelle honte de se perdre / Les nuages ​​s’ouvriront / Le ciel bleu est prêt”, chante SZA sur un air groovy.

La vidéo réalisée par Daniel Russell rend hommage aux vidéos hip-hop des années 90 et les deux dansent devant un objectif fisheye. SZA brille dans un body scintillant, tandis que Timberlake montre ses mouvements à l’intérieur d’une boule disco géante.

“J’étais tellement ravi d’être invité à participer à ce projet avec Justin”, a déclaré SZA. «Le processus créatif de travailler avec lui et l’équipe a été rempli d’une telle excitation. C’est une énergie que vous pouvez ressentir dans la chanson et le clip vidéo. Je ne peux pas attendre que les gens le vérifient. “

En plus d’écrire et de jouer de la nouvelle musique, le cadre de Timberlake a produit la bande originale du Trolls World Tour. Le film d’animation DreamWorks comprend également des contributions de Mary J. Blige, Anderson .Paak, Kelly Clarkson, Anna Kendrick et George Clinton.

«Ce fut un processus de rédaction et de production de cadres tellement amusant pour ce projet», a déclaré Timberlake. «Le fait de pouvoir réunir différents créatifs de différentes disciplines et genres a été la partie la plus gratifiante. Créer quelque chose qui sert le film tout en pouvant exister en dehors de celui-ci a été un défi amusant qui a été rendu encore plus excitant en travaillant avec les autres artistes incroyables qui nous ont aidés à mettre cela ensemble. “

Trolls World Tour suit la bande originale des Trolls de 2016, qui a également été produite par Timberlake et a donné naissance au hit-parade «CAN’T STOP THE FEELING!».

La bande originale arrive le 13 mars, tandis que Trolls World Tour arrive en salles le 17 avril.

Trolls World Tour (Bande originale du film) Liste des pistes

1. «L’autre côté» – SZA et Justin Timberlake

2. «Les trolls veulent passer de bons moments» – Anna Kendrick, Justin Timberlake, James Corden, Ester Dean, Icona Pop, Kenan Thompson et les Pop Trolls

3. «Don’t Slack» – Anderson .Paak & Justin Timberlake

4. «Tout est amour» – Anderson .Paak, Justin Timberlake, Mary J. Blige et George Clinton

5. «Just Sing» – Justin Timberlake, Anna Kendrick, Kelly Clarkson, Mary J. Blige, Anderson .Paak et Kenan Thompson

6. «Encore une fois» – Anthony Ramos

7. «Remix de la tournée mondiale des chiens atomiques» – George Clinton et le Parlement Funkadelic, Anderson .Paak et Mary J. Blige

8. «Rainbows, Unicorns, Everything Nice» – Walt Dohrn et Joseph Shirley

9. «Règles du Rock N Roll» – HAIM & Ludwig Göransson

10. «Quitter les appartements isolés» – Dierks Bentley

11. «Né pour mourir» – Kelly Clarkson

12. «Trolls 2 Many Hits Mashup» – Anna Kendrick, Justin Timberlake, James Corden, Icona Pop et les Pop Trolls

13. «Barracuda» – Rachel Bloom

14. «Yodel Beat» – Ludwig Göransson

15. «Train fou» – Rachel Bloom

16. «Je tombe en morceaux» – Sam Rockwell

17. «Parfait pour moi» – Justin Timberlake

18. «Rock You Like a Hurricane» – Rachel Bloom

19. «Tout est amour (histoire du funk)» – Anderson .Paak, Mary J. Blige & George Clinton

20. «Just Sing (Trolls World Tour)» – Justin Timberlake, Anna Kendrick, James Corden, Kelly Clarkson, George Clinton, Mary J. Blige, Anderson .Paak, Rachel Bloom, Kenan Thompson, Anthony Ramos, Red Velvet, Icona Pop & Sam Rockwell