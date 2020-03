Justin Timberlake fait un don à une banque alimentaire et encourage une association caritative

Justin Timberlake a la bonne mentalité au milieu de l’épidémie de coronavirus.



Justin Timberlake s’est rendu sur ses plateformes de médias sociaux pour révéler qu’il faisait un don à sa banque alimentaire régionale et qu’il sensibilise également à l’importance de la charité au milieu de l’épidémie de coronavirus pandémique. Le chanteur / compositeur de 39 ans a choisi de ne pas annoncer un montant officiel en dollars sur le soutien qu’il a offert à la Mid-South Food Bank, la ressource située le plus près de sa ville natale de Memphis, Tennessee, mais il exhorte ceux qui ont la chance de faire un don à leur banque alimentaire locale pendant ces périodes difficiles afin d’aider à prévenir la propagation du nouveau coronavirus potentiellement mortel (COVID-19). Pascal Le Segretain / .

Dimanche 15 mars, l’interprète de “Midnight Summer Jam” a utilisé son compte Twitter pour inspirer les masses à fournir de l’aide à leurs quartiers locaux via le site Web de Feed America et à rester calme. Timberlake a écrit:

“Lien ci-dessous si vous cherchez des moyens de faire un don ou de faire du bénévolat dans votre propre communauté. Restez en bonne santé, restez calme et aidez tout le monde à rester nourri. Faites passer le mot. @Feedingamerica”, avec un lien Bitly attaché à une photo qui se lit comme suit:

“C’est un moment fou, mais rappelez-vous que nous sommes tous ensemble. Commencez petit et soutenez vos communautés locales en distribuant de la nourriture à ceux qui en ont besoin. Je fais un don à @midsouthfoodbank … une organisation de ma ville natale qui est aider les gens à assembler et à livrer des denrées non périssables dans le Moyen-Sud, afin que les familles soient prêtes à rester à la maison. Chaque. Petite. Chose. Aide. “

Alors que Justin Timberlake est connu pour ses manières philanthropiques, il a récemment tenté de revenir dans le domaine de la culture. À la suite de la sortie de son LP au succès modéré, Man of the Woods (2018), le copropriétaire des Memphis Grizzlies a recruté des noms hors du commun dans les genres hip-hop et R&B, notamment Meek Mill pour un single intitulé “Believe”. SZA pour un morceau intitulé “The Other Side”, et Anderson.Paak et Mary J. Blige pour un hymne émouvant et édifiant “It’s All Love”.

Découvrez le Tweet de Justin Timberlake nous exhortant, la culture, à faire un don ci-dessous et si vous avez la possibilité de contribuer à vos banques / garde-manger locaux, vous pouvez le faire en cliquant sur le lien fourni, ici.

.