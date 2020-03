Justin Trudeau et sa femme mis en quarantaine pour le coronavirus

Justin Trudeau et sa femme mis en quarantaine par le coronavirus | Twitter

Hier, il a été annoncé que Justin Trudeau et sa femme serait en quarantaine pour Coronavirus et l’analyse respective serait faite, aujourd’hui il a été révélé que les résultats étaient positifs pour Sophie Grégoire.

Après le positif de sa femme, Trudeau est également en quarantaine, d’où il travaillera.

Le Premier ministre est en bonne santé et ne présente aucun symptôme. Par mesure de précaution et suite aux conseils des médecins, il sera isolé pour une période prévue de 14 jours, ont-ils précisé dans un communiqué.

Cela pourrait vous intéresser: Ricky Martin annule un concert à Guadalajara en raison d’un coronavirus

J’ai quelques nouvelles supplémentaires à partager ce soir. Malheureusement, les résultats du test COVID-19 de Sophie sont positifs. Par conséquent, elle sera en quarantaine pour le moment. Ses symptômes restent légers et elle prend soin d’elle-même et suit les conseils de notre médecin.

– Justin Trudeau (@JustinTrudeau)

13 mars 2020

Le Premier ministre canadien lui-même a parlé de l’état de santé de sa femme sur son compte Twitter.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

Journée bien remplie à venir, travail à domicile. Réunions avec mon cabinet, les premiers ministres du pays, les dirigeants autochtones nationaux et plus encore. Rester concentré sur vous. Parlez bientôt. pic.twitter.com/xhAuxscf6N

– Justin Trudeau (@JustinTrudeau)

13 mars 2020

J’ai quelques nouvelles supplémentaires à partager ce soir. Malheureusement, les résultats des tests COVID-19 Sophie est positive. Par conséquent, elle sera mise en quarantaine pour l’instant. Ses symptômes sont encore légers et elle prend soin d’elle-même et suit les conseils de notre médecin, a expliqué Trudeau.

Lire aussi: Carmen Salinas: le coronavirus est une punition pour avoir mangé des chiens

HAPPENING NOW: Je parle de Rideau Cottage au sujet de l’épidémie de COVID-19 et des mesures que nous prenons pour lutter contre les impacts qu’elle a sur notre économie et vous garder en sécurité. Regardez en direct: https://t.co/iGhwO37LWY

– Justin Trudeau (@JustinTrudeau)

13 mars 2020

Malgré sa mise en quarantaine, n’étant pas positif et n’ayant aucun symptôme, le Premier ministre poursuivra virtuellement ses activités depuis son domicile.

Parmi ses activités, il a déjà communiqué avec le président des États-Unis et le Premier ministre britannique, Boris Johson.

.