Justin Trudeau et sa femme s’isolent après avoir été testés positifs pour le coronavirus

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a fait savoir au monde que sa femme Sophie était actuellement en quarantaine.



Vingt-quatre heures après l’annonce du diagnostic de coronavirus pour Tom Hanks, sa femme Rita Wilson et la star de la NBA, Rudy Gobert, un autre personnage célèbre s’est présenté avec les nouvelles de COVID-19. Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a déclaré que sa femme avait été testée positive pour le virus et que le couple continuerait de s’isoler pendant une période de 14 jours.

“J’ai d’autres nouvelles à partager ce soir. Malheureusement, les résultats du test COVID-19 de Sophie sont positifs”, a-t-il tweeté. “Par conséquent, elle sera en quarantaine pour le moment. Ses symptômes restent légers et elle prend soin d’elle-même et suit les conseils de notre médecin.” Il a ajouté qu’il ne présentait aucun symptôme, mais qu’il “continuerait à travailler à domicile et à organiser des réunions par vidéo et téléconférence”.

“Demain, je parlerai avec des dirigeants et des premiers ministres autochtones de partout au pays pour coordonner notre réponse à l’épidémie et pour parler des prochaines étapes pour assurer la sécurité des Canadiens et limiter l’impact du COVID-19 sur notre économie”, a poursuivi Trudeau. L’épouse du Premier ministre aurait commencé à ressentir des symptômes après son retour du Royaume-Uni où elle a terminé ses allocutions. Les autorités tentent de localiser et de tester toutes les personnes avec lesquelles elle a été en contact.

La réponse mondiale s’est intensifiée au cours de la semaine dernière alors que les écoles, les événements, les entreprises et les lieux ont fermé leurs portes jusqu’à nouvel ordre.

