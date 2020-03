JUSTINE d’Ava DuVernay arrive sur Netflix le 13 mars

Nous savons que le dernier projet du bras de distribution d’Ava DuVernay, Array sortira Justine, un nouveau drame sur Netflix dans plusieurs régions le 13 mars. Voici ce à quoi vous pouvez vous attendre.

Le film raconte l’histoire d’une mère célibataire forcée d’emménager avec son beau-père après la mort de son mari.

JUSTINE a présenté les débuts de réalisation de Stephanie Turner qui a également écrit le film. Il présente les talents d’acteur de Darby Stanchfield (qui est récemment apparu dans Locke & Key de Netflix), Christine Ko (qui est sur le point d’apparaître dans Tigertail de Netflix), Glynn Turman, Josh Stamberg, Cleo King, Melanie Hutsell, Stephanie Turner, Matt Hobby, et Olivia Hamilton.

Dans un communiqué publié sur What’s on Netflix, on nous dit: «Les débuts de réalisateur de Stephanie Turner présentent des performances authentiques d’un casting talentueux capable de décrire l’éventail des émotions au cœur du cœur émotionnel du film – le chagrin et la joie», a déclaré le président d’ARRAY, Tilane Jones. «L’exploration par Stephanie du rôle des femmes en tant que gardiennes et nourrices tout en essayant de prendre soin d’elles-mêmes est rarement représentée. Nous sommes fiers d’amplifier cette nouvelle voix passionnante au cinéma. “

Le film sortira sur Netflix dans les régions suivantes: États-Unis d’Amérique, Canada, Royaume-Uni, Nouvelle-Zélande et Australie. Malheureusement, nous ne savons pas si d’autres régions seront incluses à une date ultérieure.

Ce n’est pas le premier titre que Netflix a acheté à Array cette année. Le 16 janvier, Array a sorti Jezebel exclusivement sur Netflix et, bien sûr, l’année dernière a vu la sortie de la série limitée d’Ava DuVernay, When They Saw Us. Ces dernières années, le créateur a signé un accord de sortie avec Warner Brothers.

Le film sortira aux côtés d’un vendredi chargé qui comprend également de nouvelles versions telles que 100 Humans, Beastars, Lost Girls, Kingdom saison 2 et Elite saison 3.