‘J’y suis arrivé!’ est le remède pour le Common Baking Show – / Film

Les séries: J’y suis arrivé!

Où vous pouvez le diffuser: Netflix

Le Pitch: Un concours de pâtisserie présentant les pires boulangers du monde.

Pourquoi est-il essentiel de visualiser la quarantaine: Il n’y a rien à cheval sur Nailed It! C’est à peu près aussi décontracté qu’un spectacle que vous pouvez obtenir – même par rapport à d’autres compétitions de cuisson décontractées, comme, dit The Great British Bake Off. Personne ne prend l’angle de la compétition au sérieux et, surtout, les concurrents – qui sont de véritables boulangers terribles – vous feront vous sentir mieux dans vos propres compétences culinaires.

Il y a beaucoup d’émissions de pâtisserie à la télévision, mais J’y suis arrivé! est spécial. Animé par un comédien hilarant Nicole Byer et charmante pâtissière et chocolatière Jacques Torres, J’y suis arrivé! assemble le pire du pire des boulangers amateurs. Le type de personnes qui ont accidentellement mis du sel dans une recette au lieu du sucre. Le type qui n’a jamais utilisé de mélangeur électrique de sa vie. Le type qui a tendance à brûler, enfin, tout. Pour rendre les choses encore plus délicates, les candidats doivent assembler des gâteries sucrées prêtes pour Instagram – des gâteaux de fantaisie et d’autres pâtisseries délectables qui ont souvent la forme d’objets reconnaissables. Comme vous pouvez le deviner, cela ne se passe jamais bien.

J’ai hésité à regarder Nailed It! pendant longtemps. J’avais peur que le spectacle ne soit trop cruel; trop moqueur de ses concurrents incompétents. Mais après lui avoir donné une chance, j’étais ravi. J’y suis arrivé! se moque parfois des compétences de ses concurrents (ou de leur absence), mais tout est de bonne humeur. Cette émission ne se moque pas des concurrents – elle rit avec eux. Ils savent qu’ils sont mauvais en pâtisserie – c’est pourquoi ils sont à l’émission.

J’y suis arrivé! est le type de divertissement dont j’ai envie quand je suis d’humeur à me désaccorder, eh bien … tout. Je ne suis pas fan de la phrase «éteignez votre cerveau», mais le fait est que regarder Nailed It! ne nécessite pas beaucoup de réflexion intellectuelle. Tout ce qu’il exige de vous, c’est votre attention – et votre rire. Byer est toujours drôle et exagérée dans ses fonctions d’hébergement, et elle est généralement soutenue par des juges invités, dont beaucoup de collègues comédiens (Jason Mantzoukas est apparu deux fois et a apporté une sorte d’humour chaotique qui m’a fait rire si fort des larmes ont jailli dans mes yeux).

D’autres compétitions de pâtisserie ont de bonnes intentions et mettent généralement en vedette des boulangers qui savent ce qu’ils font. Les Great British Bake Off sont des amateurs, mais ils sont vraiment bons dans ce qu’ils font. Les gens de Nailed It! sont complètement désemparés, et il y a quelque chose de réconfortant à ce sujet. Nous pouvons tous nous sentir un peu désemparés parfois – au-dessus de nos têtes et hors de nos ligues. Il n’y a rien de mal à accepter cela et à en rire aussi.

J’y suis arrivé! premières de la saison 4 sur Netflix le premier avril.

