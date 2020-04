K Camp garde le coup avec “Cry To You”

Le camp K maintient les rues inondées cette année. Après le succès du single viral “Lotto (Renegade)” qui a franchi des étapes importantes dans K Camp et la carrière de Reazy Renegade, le rappeur n’a cessé de laisser tomber des tubes. Surtout à une époque où tout le monde est à l’intérieur, le rappeur s’assure de diffuser des vibrations sur Internet. Aujourd’hui, il est revenu avec son nouveau single, “Cry To You” avec une production de Section 8 x youngtn, pour le dernier opus du Wavy Wednesday. Avec une ambiance plus mélancolique, Camp livre un album introspectif parlant des difficultés qu’il a rencontrées pour arriver là où il est aujourd’hui.

Son dernier morceau arrive quelques jours seulement après avoir fait équipe avec 6lack, Ari Lennox et Tink pour le single “Black Men Don’t Cheat”. Jetez un œil à sa nouvelle piste ci-dessous.

Paroles Quotable

Baise sur ces chiennes pour un crédit supplémentaire

Je me suis fait de l’argent, je garde un débit

Je dois me garder du pain, je parle de laitue

Ne parle pas aux fédéraux, ils viennent nous chercher

.