K Camp & Mozzy « Stack N Pray »

Priez pour le succès et empilez votre pain. Voilà comment K-Camp regarde les choses. Camp a sorti une bande conjointe avec sa liste RARE Sound intitulée RARE Family, qui présente le banger « Stack N Pray ». Mettant en vedette Mozzy, « Stack N Pray » présente un rythme trapu addictif avec un synthé hypnotique frotté derrière des percussions excitées. K Camp livre un refrain simple mais mémorable avant de décoller avec un premier couplet énergique.

Mozzy sonne comme à la maison sur ces types de battements. Il marche sur l’instrument comme s’il était fait sur mesure pour lui. Nous souhaitons que la chanson soit plus longue, mais le bref banger est répété ici. Le message est positif et mérite amour et attention. Ajoutez « Stack N Pray » à vos listes de lecture dès aujourd’hui.

Paroles Quotable

A couru sur eux négros ivres

Toute la famille regorge de revendeurs de drogue

Et ils ont eu quelques houes avec eux

Et ces houes ont du maïs dedans

Coquilles Hunnid pour baguettes

Dit lil ‘bro « Dawg, hit’ em »

Dis qu’il finna une excursion