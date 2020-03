K-Dramas arrive sur Netflix en 2020

Avec l’annonce que JTBC et Netflix ont signé un nouvel accord pluriannuel, cela signifie qu’il y aura bientôt tout un tas de nouveaux K-Dramas sur Netflix. Si vous incluez le nombre croissant de séries originales, ainsi que le dernier accord entre Netflix et Studio Dragon, il n’y a jamais eu de meilleur moment pour être un fan de K-Drama avec un abonnement Netflix.

C’est une transition passionnante, car 2019 se termine bientôt et 2020 commence. Alors que nous nous tournons vers la nouvelle année, examinons tous les K-Dramas qui arriveront sur Netflix en 2020!

Il faut noter que tous les drames jTBC et tVN ne viendront pas sur Netflix, mais le service de streaming ne sera pas exempté d’une énorme quantité de contenu en 2020.

Un merci spécial à MyDramaList pour avoir fourni la plupart des informations ci-dessous:

Les K-Dramas originaux de Netflix arriveront sur Netflix en 2020

Kingdom: Saison 2 N

Date de sortie de Netflix: 13 mars 2020

Genre: Horreur

Épisodes: 6

Jeter: Joo Ji Hoon, Ryu Seung Ryong, Bae Doo Na, Kim Sung Gyu, Kim Sang Ho

Un favori personnel de l’année dernière, Kingdom a époustouflé le public au début de 2019, terrifiant et divertissant une excellente horreur. En tant que toute première série originale sud-coréenne sur Netflix, il était important que Kingdom prenne un bon départ, et cela ne fait aucun doute, et bien plus encore. La saison 2 a été longue à attendre, mais les fans seront ravis de voir la série revenir sur Netflix dans Mars 2020.

Dans la période Joseon de Corée, le prince héritier Change est pris dans une conspiration politique et est contraint de fuir la capitale. Après avoir enquêté sur l’homme qui a soigné son père, le roi, la mission de Chang devient rapidement aigre alors qu’il apprend que le travail du médecin a conduit à la création d’une mystérieuse peste qui fait ressusciter les morts. Alors que l’épidémie mangeuse de chair menace le pays, le prince héritier doit unir le peuple et sauver la Corée.

Love Alarm: Saison 2 N

Date de sortie de Netflix: 22 août 2020

Genre: Romance

Épisodes: 8

Jeter: Kim So Hyun, Jung Ga Ram, Song Kang, Go Min Shi, Kim Shi Eun

Love Alarm est le premier original sud-coréen annoncé par Netflix mais n’arrivera qu’après d’autres excellentes séries comme Kingdom et Persona. Heureusement, cela valait largement la peine d’attendre, et Love Alarm était aimé par les abonnés du monde entier. Il n’a pas fallu longtemps aux abonnés pour commencer à défoncer la porte et demander un renouvellement. Les fans ont réalisé leur souhait et nous pouvons nous attendre à plus de Love Alarm en 2020.

Alors que notre vie quotidienne devient de plus en plus numérisée, l’âge en fait de même pour notre vie amoureuse. Lorsqu’un développeur inconnu publie une application de rencontre qui indique à l’utilisateur si quelqu’un à moins de 10 pieds a des sentiments romantiques pour lui, l’application devient virale en Corée du Sud. L’application perturbe considérablement la vie quotidienne de Jojo. Bientôt Jojo la retrouve prise dans un triangle amoureux entre Lee Hye-Yeong et son meilleur ami Hwang Sun-oh le beau mannequin.

L’infirmière scolaire dépose N

Date de sortie de Netflix: Été 2020

Genre: Mystère, Horreur, Fantaisie

Épisodes: 6

Jeter: Jung Yoo Mi, Nam Joo Hyuk

La série intrigante The School Nurse Files arrivera sur Netflix en 2020. La série est en développement depuis longtemps, ayant été annoncée pour la première fois en décembre 2018. Sur la base d’un roman primé du même nom, l’auteur, Chung Serang a été à bord pour écrire la série, pendant ce temps, directeur de Persona, Lee Kyoung-mi dirigera la saison.

Ahn Eun Young est infirmière enseignante mais également exorciste. Grâce à sa capacité surnaturelle de voir les fantômes, elle a également la capacité d’éradiquer les esprits. N’ayant besoin que d’un couteau jouet et d’un pistolet BB, Ahn Eun Young est une exorciste meurtrière, mais pour aider à protéger l’école, elle fait appel à son collègue Hong In Pyo.

Round Six N

Date de sortie de Netflix: 2020

Genre: Mystère, Thriller

Épisodes: TBA

Jeter: Lee Jung Jae

Également connue sous le nom de «Squid Games», la série de thrillers Round Six devrait arriver sur Netflix en 2020. Actuellement, le seul acteur annoncé pour la série est l’acteur en chef du personnel Lee Jung Nae. Hwang Dong-Hyuk, dont le travail le plus connu est Silenced (2011) et Miss Granny (2014), devrait diriger le Round Six.

Un groupe de candidats est invité à participer à un jeu de survie, avec le grand prix de 10 millions de dollars. Se déroulant dans un lieu non divulgué, aucun des candidats n’est autorisé à partir tant qu’il n’y a pas de vainqueur final. Pour chaque concurrent, c’est une chance de toute une vie de reconstruire leur vie après avoir échoué auparavant.

N périscolaire

Date de sortie de Netflix: 2020

Genre: Drame, vie scolaire

Épisodes: TBA

Jeter: Kim Dong Hee, Jung Da Bin, Park Joo Hyun, Nam Yoon Soo, Choi Min Soo

À l’âge de 19 ans, Jung Da Bin est déjà un vétéran de K-Dramas. Depuis l’âge de 5 ans, l’actrice coréenne populaire est à la télévision, à commencer par Wonderful Life. Agissant aux côtés de l’acteur de Sky Castle, Kim Dong Hee, nous nous attendons à ce que la série soit un succès retentissant auprès des abonnés lorsqu’elle arrivera en 2020.

C’est l’histoire des adolescents et des incidents qui se produisent à leur école et dans les environs. Il racontera également les changements que Ji Soo, un étudiant aux compétences sociales médiocres, traverse alors qu’il rencontre un nouvel ami nommé Kyuri. Le drame augmentera également la tension en mettant en vedette diverses tentations auxquelles les élèves sont confrontés dans la vie réelle.

JTBC K-Dramas arrive sur Netflix en 2020

Classe Itaewon

Épisodes: 16

Date de diffusion en Corée du Sud: 7 février 2020-28 mars 2020 | Diffuseur: jTBC

Date de sortie de Netflix: 8 février 2020-29 mars 2020 | Durée: 60 minutes

Jeter: Park Seo Joon, Kim Da Mi, Nara, Yoo Jae Myung, Ahn Bo Hyun

Les fans de Hello Venus seront très excités pour Itaewon Class grâce à la chanteuse et danseuse principale Nara, qui lui a valu un rôle principal dans Oh Soo Ah. Arrivant peu de temps après, avons-nous aimé? le calendrier de sortie de K-Dramas au premier trimestre de 2020 semble déjà empilé.

Le premier jour de fréquentation de son nouveau lycée, Park Sae Roy a des ennuis après avoir frappé Jang Geun Won, qui avait intimidé un camarade de classe. Jang Dae Hee, le père de Jang Geun Won, est le PDG de l’entreprise de restauration Jagga et le patron du père de Park Sae Roy. Après avoir refusé de s’excuser pour avoir frappé Jang Geun Won, le père de Park Sae Roy est licencié et il est finalement expulsé de l’école. Peu après, un tragique accident, causé par Jang Geun Won, a eu lieu et le père de Park Sae Ro Yoy est décédé. Le cœur brisé et en colère contre sa perte, Park Sae Roy bat vicieusement Jang Geun Won, se faisant du temps en prison. Décidant de se venger de la compagne Jagga et de la famille Jang, Park Sae Roy ouvre son propre restaurant à Itaewon, Séoul.

Savions-nous?

Épisodes: 16

Date de diffusion en Corée du Sud: Été 2020 | Diffuseur: jTBC

Date de sortie de Netflix: Été 2020 | Durée: 60 minutes

Jeter: Song Ji Hyo, Son Ho Jun, Song Jong Ho, Kim Min Joon, Koo Ja Sung

Auparavant, nous pensions que Did We Love arriverait en février, mais le K-drama arrivera plutôt à l’été. Deux fois par semaine, des épisodes de Did We Love? sera distribué par Netflix dans le monde entier, le jour de la diffusion de chaque émission sud-coréenne. Les fans de la série fantastique K-Drama, Arthdal ​​Chronicles, reconnaîtront Song Jong Ho comme Yiseuroobeu. Le rôle de Ryu Jin sera le premier rôle principal de Song Jong Ho en quatre ans, le dernier étant The Promise quand il a joué le rôle de Park Hwi Kyung.

Mère célibataire et productrice de films, No Ae Jung est seule depuis quatorze ans. Malchanceuse en amour depuis qu’elle était enfant, tout à coup, quatre hommes que No Ae Jung n’a pas rencontrés n’ont pas bougé. Tous catégoriquement différents et uniques à leur manière, l’un des quatre prétendants est un mauvais garçon auquel aucun Ae Jung ne peut résister, l’autre un homme pitoyable mais généreusement riche, le troisième un homme sinistre mais sexy et le dernier un très jeune mais incroyablement attrayant.

Ssanggab Cart Bar

Épisodes: 16

Date de diffusion en Corée du Sud: 2020 | Diffuseur: jTBC

Date de sortie de Netflix: 2020 | Durée: 60 minutes

Jeter: Yook Sung Jae, Hwang Jung Eum, Choi Won Young, Lee Joon Hyuk, Jung Da Eun

Deux grandes et bien-aimées stars de la K-Pop seront en vedette dans Ssanggab Cart Bar, Yook Sung Jae de BtoB et Hwang Jung Eum de Sugar. Vous trouverez souvent de nombreuses stars de la K-Pop passant de la performance sur scène à l’action à l’écran. Ssanggab Cart Bar est l’adaptation à la populaire webtoon du même nom et sera dirigée par Jun Chang Geun. Les fans de K-Drama ont une autre raison d’être excités de revoir Yook Sung Jae à l’écran après sa performance dans Guardian: The Lonely and Great God, qui est considéré comme l’un des plus grands drames de l’histoire sud-coréenne, se classant comme le troisième plus grand K-Drama de l’histoire.

Ouvert uniquement la nuit sur le toit d’un immeuble, Han Kang Bae gère le Ssanggab Cart Bar. Aux côtés de Han Kang Bae, il y a un autre propriétaire de chariot sur le toit, Woll Joo, qui dirige un mystérieux chariot de nourriture. Ensemble, la paire fournit de la nourriture et des boissons aux clients qui tentent de guérir leurs propres blessures internes.

S’il fait beau, je viendrai te trouver

Épisodes: 16

Date de diffusion en Corée du Sud: 2020 | Diffuseur: JTBC

Date de sortie de Netflix: 2020 | Durée: 70 minutes

Jeter: Park Min Young, Seo Kang Joon, Moon Jung Hee, Lee Jae Wook, Kim Hwan Hee

Un délicieux petit drame romantique à venir en 2020, nous sommes sûrs que les abonnés tomberont amoureux de JTBC Si le temps est beau, je viendrai te trouver.

Hae Won est une femme gentille mais a le cœur fermé. Depuis son enfance, elle joue du violoncelle et grâce à ses capacités cela lui a ouvert une vie sociale. Malheureusement, tout au long de sa vie, Hae Won a été blessée à maintes reprises par ses proches et a fermé son cœur aux autres. Fatiguée de vivre à Séoul, Hae Won retourne dans sa ville natale de Bookhyun Village. Après son déménagement, Hae Won rencontre le propriétaire de la librairie locale Eun Seop. Écrivant sur son blog et buvant du café toute la journée, Eun Seop mène une vie simple, mais tout cela change en rencontrant Hae Won.

Plus jeune

Épisodes: TBA

Date de diffusion en Corée du Sud: 2020 | Diffuseur: jTBC

Date de sortie de Netflix: 2020 | Durée: TBA

Jeter: TBA

Plus jeune sera l’adaptation sud-coréenne du drame américain populaire du même nom. Outre l’adaptation et l’intrigue, on ne sait pas grand-chose sur la prochaine série K-Drama.

Pour tenter de reprendre sa carrière, une quarantaine d’années prétend avoir vingt ans de moins pour décrocher un emploi.

Amis élégants

Épisodes: 16

Date de diffusion en Corée du Sud: Été 2020 | Diffuseur: jTBC

Date de sortie de Netflix: Été 2020 | Durée: 60 minutes

Jeter: Yoo Joon Sang, Song Yoon Ah, Bae Soo Bin, Han Da Gam

Nous avons maintenant la confirmation que Elegant Friends viendra sur Netflix en juillet 2019! La série sera dirigée par Song Hyun Wook, qui avait auparavant des titres populaires tels que The Beauty Inside, Another Miss Oh et Comrades.

«Elegant Friends» est une histoire qui se déroule à la suite d’une affaire de meurtre dans le contexte d’une ville largement habitée par des couples dans la quarantaine.

Sisyphe: le mythe

Épisodes: TBA

Date de diffusion en Corée du Sud: 2020 | Diffuseur: jTBC

Date de sortie de Netflix: 2020 | Durée: TBA

Jeter: Jo Seung Woo, Park Shin Hye

Une autre série devrait arriver dans la seconde moitié de 2020, les fans de K-Drama peuvent s’attendre à voir le jumelage à l’écran de Jo Seung Woo et Park Shin Hye. Il s’agit du deuxième K-Drama de 2020 dans lequel l’acteur Jo Seung Woo jouera après la deuxième saison de Stranger. La série sera également le deuxième K-Drama pour l’actrice Park Shin Hye qui jouera dans le drame TVN Psycho But It’s Okay aux côtés de Kim Soo Hyun. Jin Hyeok de The Master’s Sun dirigera.

Un synopsis n’a pas encore été annoncé.

Détective exemplaire

Épisodes: 16

Date de diffusion en Corée du Sud: 20 avril 2020 | Diffuseur: jTBC

Date de sortie de Netflix: 21 avril 2020 – 10 juin 2020 | Durée: 60 minutes

Jeter: Fils Hyun Joo, Elliya Lee, Oh Jung Se, Jang Seung Jo, Ji Seung Hyun

Aucune date de sortie n’a été annoncée pour la série dramatique policière. Silence sera réalisé par Jo Nam Gook de Golden Empire. La série mettra en vedette Jang Seung Jo, une star de la prochaine série K-Drama sur Netflix, Chocolate.

C’est une course contre la montre alors que deux groupes opposés se battent, l’un pour découvrir la vérité d’une conspiration, tandis que l’autre veut que la vérité soit cachée pour de bon.

Studio Dragon et TVN K-Dramas arrivent sur Netflix en 2020

Playlist de l’hôpital N

Saisons: 1 | Épisodes: 16

Genre: Drame médical, tranche de vie | Réseau: tvN

Jeter: Jo Jung Suk, Yoo Yeon Seok, Jung Kyung Ho, Kim Dae Myung, Jeon Mi Do

Date de sortie de Netflix: 12 mars 2020 | Les épisodes arrivent: Vendredi

Les abonnés peuvent s’attendre à une dose du traitement de tranche de vie avec la prochaine liste de lecture dramatique de tvN Hospital. La série arrivera sur une base hebdomadaire, plutôt que de laisser tomber deux épisodes par semaine.

Depuis ses débuts en 1999, vingt ans plus tard, cinq médecins restent de bons amis et collègues dans le même hôpital. Bien que leur vie quotidienne semble ordinaire, ils sont dans le microcosme de la vie car ils témoignent de la naissance et de la mort de personnes au jour le jour. Tout au long de leurs années d’amitié, l’amour de la musique de chaque médecin a amené le quintette à créer un groupe ensemble.

Stranger: Saison 2

Épisodes: 16

Date de diffusion en Corée du Sud: Juillet 2020 | Diffuseur: tVN

Date de sortie de Netflix: Juillet 2020 | Durée: 70 minutes

Jeter: Jo Seung Woo, Bae Doo Na, Lee Joon Hyuk, Choi Jae Woong, Yoon Se Ah

Le retour à Netflix en 2020 pour la deuxième saison est une série populaire de K-Drama, Stranger. La série se poursuivra là où elle s’était arrêtée avec Hwang Shi Mook et son partenaire Han Yeo Jin alors qu’ils tentent de découvrir la vérité sur l’affaire de corruption du Premier ministre. Les derniers épisodes seront disponibles sur une base hebdomadaire.

Le roi: monarque éternel

Épisodes: 16

Date de diffusion en Corée du Sud: 17 avril 2020 | Diffuseur: SBS

Date de sortie de Netflix: 18 avril 2020 – 7 juin 2020 | Durée: TBA

Jeter: Lee Min Ho, Kim Go Eun, Woo Do Hwan, Kim Kyung Nam, Jung Eun Chase

Le rôle de Lee Gon sera le premier rôle de l’acteur Lee Min Ho en plus de quatre ans et son premier retour à l’écran depuis la fin de son service militaire. L’actrice Kim Go Eun, Guardian: The Lonely and Great God, est également en vedette dans la série. Les fans de K-Drama seront très excités de voir le jumelage à l’écran de Lee Min Ho et Kim Go Eun.

Situé dans deux univers de parrel, le premier ressemble beaucoup à la Corée telle que nous la connaissons aujourd’hui. Dans l’univers opposé, le pays de la Corée est un empire, dirigé par un monarque unique mais aimable. Lorsque les forces du mal commencent à comploter et que la porte entre les deux mondes est ouverte, l’empereur coréen fait appel à un détective du monde opposé pour aider à sauver leurs mondes.

Sweet Home

Épisodes: 16

Date de diffusion en Corée du Sud: 2020 | Diffuseur: tvN

Date de sortie de Netflix: 2020 | Durée: 60 minutes

Jeter: Song Kang, Park Kyu Young, Lee Do Hyun, Lee Jin Wook, Go Min Shi

La star de Love Alarm, Song Kang, reviendra deux fois sur Netflix en 2019 avec Sweet Home et la deuxième saison de la série bien-aimée Love Alarm de K-Drama. Aux côtés de Song Kang, l’actrice Park Kyu Young de Magic School et l’acteur Lee Jin Wook of Voice.

Après l’expérience traumatisante d’être victime d’intimidation à l’école, Cha Hyun Soo devient un enfermé qui ne quitte jamais sa chambre. Après avoir perdu sa famille, Cha Hyun Soo emménage dans un nouvel appartement, mais avec lui viennent des événements étranges et mystérieux.

RUGAL

Épisodes: 16

Date de diffusion en Corée du Sud: 16 mars 2020 | Diffuseur: OCN

Date de sortie de Netflix: 17 mars 2020 – 6 mai 2020 | Durée: 60 minutes

Jeter: Choi Jin Hyuk, Park Sung Woong, Jo Dong Hyuk, Jung Hye In, Han Ji Wan

Une autre série de K-Drama basée sur une webtoon populaire, RUGAL arrivera le 16 mars 2020! La série est basée sur une webtoon populaire du même nom. La série de science-fiction sera un ajout bienvenu à une liste remplie de comédies romantiques.

Après que la tentative d’un officier de police de démanteler une organisation criminelle nationale se soit soldée par un désastre complet pour lui et son fiancé, Kang Ki Beom a perdu qu’il était une fois. Ki Beom est contraint à une vie de crime, après avoir été laissé sans sa vue et un fiancé assassiné. On lui donne une chance de se venger de l’organisation criminelle après qu’une entreprise connue sous le nom de Rugal donne à Kang Ki Beom des yeux artificiels et des capacités spéciales uniques.

Dites ce que vous avez vu

Épisodes: 16

Date de diffusion en Corée du Sud: 2020 | Diffuseur: OCN

Date de sortie de Netflix: 2020 | Durée: 60 minutes

Jeter: Jang Hyuk, Choi Soo Young, Jin Seo Yun

Réalisé par Lee Joon Hyeong, Say What You Saw est un nouveau thriller policier passionnant à venir en 2020.

L’ancien profileur criminel de haut niveau, Oh Hyun Jae, vit désormais sa vie dans l’isolement après qu’une explosion, causée par un tueur en série, ait mis fin à la vie de sa fiancée. Pendant ce temps, Cha Soo Young, un jeune officier de police avec une mémoire eidétique est en partenariat avec Oh Hyun Jae de manière informelle.

Série en attente de confirmation de Netflix

Le monde des mariés

Épisodes: 16

Date de diffusion en Corée du Sud: 27 mars 2020 | Diffuseur: jTBC

Date de sortie de Netflix: TBA | Durée: 60 minutes

Jeter: Kim Hee Ae, Park Hae Joon, Han So Hee, Park Sun Young, Kim Young Min

La série est dirigée par Mo Wan Il de Misty et A Beautiful Mind. Nous nous attendons à ce que le drame romantique soit un succès retentissant auprès des abonnés. Nous attendons toujours la confirmation que le monde des mariés viendra sur Netflix.

Heureusement marié, une belle carrière et une merveilleuse, vous auriez pensé que le médecin de famille Ji Sun Woo avait tout. Elle est trahie par son mari, Lee Tae Oh, qui rêve de devenir un réalisateur de cinéma célèbre. Malgré le fait qu’il aime beaucoup sa femme, Lee Tae Oh se retrouve dans une relation dangereuse.

Un morceau de votre esprit

Épisodes: 16

Date de diffusion en Corée du Sud: 10 février 2020 – 31 mars 2020 | Diffuseur: tvN

Date de sortie de Netflix: TBA | Durée: 70 minutes

Jeter: Jung Hae In, Chae Soo Bin, Lee Ha Na, Kim Sung Gyu, Lee Seung Jun

Quelque chose sous la pluie, l’un des plus K-Dramas sur Netflix, voit le retour de la star Jung Hae In sur les écrans des abonnés Netflix. Half and Half sera réalisé par Lee San Yeob de My Holo Love. La série a été écrite par Lee Sook Yun, qui a également écrit le scénario du populaire film Netflix Original Tune in for Love. Le nouveau K-Drama passionnant sera dirigé par Lee Eung Bok, le réalisateur de Guardian: The Lonely and Great God.

He Won, le fondateur et créateur du site portail M&H est un programmeur IA. Malgré sa fermeté avec son travail, He Won est un homme bon et rationnel qui ne se permet jamais de se mettre en colère. Optimiste par nature, l’ingénieur du son classique Han Seo Woo n’a pas de famille ni de maison à laquelle faire appel, mais trouve du réconfort dans la résolution de problèmes mathématiques pendant les moments difficiles.

Le Maudit

Épisodes: 16

Date de diffusion en Corée du Sud: 2020 | Diffuseur: tvN

Date de sortie de Netflix: 2020 | Durée: 60 minutes

Jeter: Uhm Ji Won, Sung Don Il, Jo Min Soo

Method or The Cursed, sera la première série K-Drama en sept ans pour l’actrice Jo Min Soo. Elle n’est pas restée inactive cependant, ayant déjà joué dans des films sud-coréens Venus Talk (2014) et The Witch: Part 1. The Subversion (2018). L’un des éléments les plus excitants de Method est le scénariste Yeon Sang Ho, qui avait auparavant dirigé l’incroyable train d’horreur des zombies vers Busan.

Im Jin Hee est un journaliste qui n’a pas peur d’avoir des ennuis pour le travail. Tout en couvrant un cas violent impliquant la plus grande entreprise informatique de Corée du Sud, Forest, Im Jin Hee apprend l’existence d’une société de conseil spirituel impliquée avec Forest. Le président de Forest, Jin Jong Hyun, s’appuie fortement sur le chamanisme et est assisté par le chef de la société affiliée Jin Kyung. Tout en essayant de découvrir le secret de Forest, Im Jin Hee rencontre So Jin, résultant en sa possession par un esprit lui accordant une capacité spéciale.

Quels K-Dramas aurez-vous hâte de regarder sur Netflix en 2020? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.