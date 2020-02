K. Forest lance une nouvelle campagne avec “Contre le mur”

K. Forest a refait surface avec son nouveau morceau “Against The Wall”. La nouvelle sélection trouve le chanteur-compositeur canadien dans son élément alors qu’il prépare l’arrivée de son prochain album.

“Je trouve que j’exécute mieux lorsque mon dos est contre le mur, lorsque la pression est écrasante et que le temps n’est pas un luxe”, écrit K. Forest à propos de la nouvelle piste. “C’est quand je sais que c’est le temps.”

Les auditeurs peuvent s’attendre à entendre “Against The Wall” sur les efforts du studio Memory Springs de K. Forest. Alors que son dernier projet officiel est arrivé en 2018 via Forest Fire II, K. Forest a choisi de publier son prédécesseur Forest Fire sur les plateformes de streaming l’année dernière. N’oubliez pas de revisiter les deux après avoir prêté l’oreille à «Against The Wall».

Paroles Quotable

J’ai le dos au mur

Drop avance l’argent de la loi

Rollin ‘blunts et mixin’ alcool

Même alors mec je savais que j’aurais tout

