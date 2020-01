K. Michelle ne rejoindra pas “Love & Hip Hop Miami”: “I Don’t Do Crackheads”

Ses commentaires seraient un coup de poing à son ancienne amie Joseline Hernandez.



Il y a toujours une sorte de bœuf brassant avec des stars de la réalité, en particulier celles connues sous le nom de VH1 Veterans. K. Michelle a vu une résurgence de sa popularité après avoir rejoint le casting de Love & Hip Hop Atlanta il y a des années, et depuis lors, elle est passée à Love & Hip Hop Hollywood et a eu quelques séries dérivées. La chanteuse accomplie est un favori des fans que les téléspectateurs aiment détester, et il semble que ce soit aussi un sentiment partagé par beaucoup de ses collègues membres de la distribution.

Leon Bennett / Intermittent / .

Des millions de personnes ont vu la relation de K. Michelle avec Joseline Hernandez passer de sympathique à carrément méchante, et il ne semble pas que les anciens camarades aient fini de prendre des photos verbales. Récemment, Atlanta Black Star a rencontré K. pour discuter de son prochain album All Monsters Are Human, dont la sortie est prévue pour la fin du mois. Alors qu’ils ont eu quelques instants avec la chanteuse, ils ont demandé si elle rejoindrait le casting de Love & Hip Hop Miami maintenant qu’elle vit dans la maison du Heat.

“Absolument pas”, a déclaré K. Michelle. “Je ne me débrouille pas bien avec les crackheads. Je ne. Je ne me débrouille pas bien avec les toxicomanes. Je ne peux pas … Ils ne prennent aucune responsabilité. Je suis à un nouvel endroit dans la vie et je ne le fais pas. Si je vous connais sur des trucs, je vais juste vous laisser là avec les trucs. »Pendant des années, K. a publiquement accusé Joseline Hernandez d’être toxicomane. Bien que cette fois-ci, elle n’ait pas nommé Joseline, les fans ont supposé que c’était à cela qu’elle faisait référence maintenant que la princesse portoricaine a ajouté son nom à la distribution de Miami.

.