Kailyn Lowry admet que son «humeur avait des relations entachées»

La star de Teen Mom 2, Kailyn Lowry, a été assez ouverte sur ses problèmes de santé mentale. Dans son livre de 2014, Pride Over Pity, elle écrit sur le fait d’apprendre qu’elle est bipolaire et comment cela a affecté ses relations.

Kailyn Lowry | Axelle / Bauer-Griffin / FilmMagic

À l’époque, elle sentait que son diagnostic expliquait tellement.

«Mon humeur est sortie de ses cendres à plusieurs reprises. Chaque fois que quelqu’un me provoquait, et parfois même sans raison, ma réponse émotionnelle était instinctivement de la colère. Je me déchaînais rapidement et pleurais. Ces frappes émotionnelles soudaines m’effrayaient », a-t-elle écrit.

Comment la santé mentale de Kailyn Lowry a affecté ses relations passées

Ses «grèves émotionnelles soudaines» ont joué un grand rôle dans ses relations amoureuses.

«Mon tempérament a été un déclencheur évident de problèmes relationnels. Les arguments faisaient partie intégrante de toute relation. J’avais juste besoin d’apprendre à ne pas réagir aussi émotionnellement », a-t-elle écrit.

Finalement, Lowry a demandé de l’aide et fait maintenant ce qui fonctionne pour qu’elle se sente équilibrée et en bonne santé.

«Avec mon diagnostic, j’ai finalement eu des réponses. Cela m’a aidé à comprendre la source de mes sautes d’humeur violentes. Mon humeur avait des relations entachées, et pourtant je m’en tenais toujours à cela. Je n’ai jamais su que mes réactions s’additionnaient à quelque chose d’aussi grave que le trouble bipolaire. Je l’ai confrontée en cherchant des conseils et en recherchant les médicaments dont j’ai besoin », a-t-elle écrit.

La haine des médias sociaux

Cependant, ce n’est un secret pour personne que Lowry a souvent été soumis à l’examen public. La haine qu’elle a reçue sur les réseaux sociaux à propos de sa santé mentale était encore un autre obstacle pour la star de téléréalité.

«Je commençais seulement à comprendre mon trouble et maintenant j’en avais d’autres qui me sautaient à la gorge en ligne. L’appel de nom a commencé. Grâce à la magie des médias sociaux, j’avais des gens qui m’appelaient bipolaire avant même que je reçoive mon diagnostic », a-t-elle écrit.

Voici ce qu’elle veut que ces gens sachent:

«Oui, j’ai des problèmes de colère et des sautes d’humeur folles. Mais je ne suis pas fou. Bipolaire ne signifie pas que vous êtes une personne folle qui se parle et se cache à la poubelle. Il aspire tellement fort qu’il y a tellement de connotations négatives attachées au trouble. Je ne suis pas un danger pour toi ou pour moi. Je souhaite juste que le terme «bipolaire» n’ait pas été aussi désinvolte. »

Lowry est dans une bataille continue avec les trolls des médias sociaux depuis qu’elle est devenue une star de la réalité. Et ça ne va pas mieux. Il y a quelques semaines à peine, elle a tweeté combien de haine elle recevait en ligne des téléspectateurs de Teen Mom 2.

Elle a dit à plusieurs reprises qu’elle souhaitait que les personnes qui lui étaient cruelles en ligne se souviennent qu’elle était une vraie personne et non un personnage d’une émission.

En 2015, Lowry était sur un épisode de The Doctors, où le Dr Modir lui a dit qu’elle avait déjà été diagnostiquée à tort.

“Le médecin avait juste peur qu’elle puisse développer un épisode hypomaniaque complet”, a expliqué le Dr Modir. “Mais techniquement à l’époque, elle répondait aux critères de Bipolar Unspecified, ce qui signifie en fait que vous ne répondez pas aux critères de Bipolar 2.”

