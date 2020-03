Kailyn Lowry dévoile ce qui se passait dans son esprit pendant les retrouvailles de la saison 4 tendue avec Vee Torres

Les fans de Teen Mom 2 se souviendront des drames de la réunion de la saison 4. Les choses étaient tendues entre Kailyn Lowry et Vee Torres, alors petite amie de Jo Rivera, pour le dire légèrement.

Kailyn Lowry | Gregg DeGuire / WireImage

Dans le livre de Lowry de 2014, Pride Over Pity, elle écrit sur ce qui se passait dans son esprit pendant les retrouvailles particulièrement désordonnées.

Kailyn Lowry s’est sentie «incomprise» lors des retrouvailles de la saison 4

«L’environnement était claustrophobe et étouffant. J’étais frustré parce que je me sentais obligé de rencontrer la petite amie de Jo sur scène. J’avais l’impression d’être poussée dans un coin et mes mots et mes sentiments étaient mal compris », a-t-elle écrit.

Elle dit qu’en entrant dans la soirée, elle “ne voulait pas de confrontation”. En fait, elle ne voulait aucune interaction avec Torres.

“Chacun a droit à ses propres sentiments, alors pourquoi ne pourrais-je pas rester seul?” J’ai été dépeint comme un ex psycho jaloux. Je sentais que j’avais été manipulé et cela m’ennuyait au point où je devais me lever pour quitter l’appareil pour respirer. Filmer les spectacles de retrouvailles est suffisamment stressant et émotionnel. C’était trop pour moi. Je n’avais besoin de personne pour jouer l’avocat du diable. Je ressentais déjà assez de pression de cette relation inexistante que j’avais avec la petite amie de Jo », a-t-elle écrit.

Lowry écrit que ses sentiments ont été injustement jugés et qu’il n’y avait pas «suffisamment de considération pour la source de ces émotions».

«De l’extérieur, il est apparu que j’étais juste jalouse d’elle sans raison. L’émission ne décrivait pas son tabagisme ou sa consommation d’alcool, comme je pensais que cela apparaissait en ligne », a poursuivi Lowry. «Bien que Jo ait nié qu’elle l’ait fait, c’est la raison pour laquelle j’ai gardé de l’animosité envers elle. Je veux juste que les gens comprennent que ces perceptions de la mienne étaient la vraie raison pour laquelle je ne l’aimais pas ou ne la voulais pas dans la vie d’Isaac. “

Pourquoi Kailyn Lowry n’aimait pas initialement Vee Torres

Lorsque Lowry a commencé à avoir une idée de Torres, elle craignait d’avoir une mauvaise influence sur Isaac.

«Elle a publié en ligne des photos d’elle portant un masque à gaz et fumant hors de ce qui ressemblait à un bang. Il semblait que cela dépassait un passe-temps d’automédication qui réduisait l’anxiété. J’avais peur que ce soit une mauvaise habitude que mon fils puisse potentiellement reprendre un jour. Je ne voulais pas que Isaac soit autour de l’herbe ou de l’alcool. Je comprends toutes les répercussions néfastes. Tout ce que j’ai demandé à Jo, c’est qu’il éloigne Isaac », a écrit Lowry.

À l’époque, Lowry ressentait assez passionnément ses sentiments envers Torres. C’est pourquoi les retrouvailles de la saison 4 ont été si chargées pour elle.

Aujourd’hui, Lowry et Torres sont amis. En fait, il semble que Lowry soit en meilleurs termes avec Torres qu’avec Rivera de nos jours.

Lire la suite: Kailyn Lowry dit qu’elle n’a pas fait «Teen Mom 2» pour «Fame or Money»