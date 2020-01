Kajillionaire Review: Sundance 2020 – / Film

Si Parasite n’a pas assouvi votre faim d’équipes familiales d’escrocs, vous pourriez être curieux de consulter Kajillionaire, le dernier ouvrage de Miranda juillet. Mais alors que Parasite est une histoire de capitalisme et de guerre de classe, Kajillionaire a d’autres choses en tête. En fait, ce n’est même pas vraiment un film d’arnaqueur. July utilise ce scénario pour nous attirer dans le monde surréaliste qu’elle a créé, puis tire le tapis sous nous pour créer quelque chose de beaucoup plus émotionnel.

Le problème avec ce scénario: ce switcheroo finit par aboutir à un film déséquilibré. La première heure de Kajillionaire frôle le mal, avec une série de configurations bizarres et bizarres qui semblent conçues pour susciter un rire curieux et rien de plus. Juillet nous présente une famille de greffeurs: Robert (Richard Jenkins), Il y a un (Debra Winger), et leur fille Old Dolio (Evan Rachel Wood). Ils vivent hors du réseau et se débrouillent en arnaquant le bureau de poste, en retournant les marchandises volées et en essayant d’escroquer tous ceux qu’ils peuvent. La famille habite un bureau décrépit installé à côté d’une usine qui fait couler des bulles de savon à travers leurs murs comme The Blob.

Bien qu’ils soient techniquement liés, ils ne sont pas exactement ce que vous appelez une famille. Il n’y a pas de chaleur entre ces individus, et le plus souvent, il semble que les parents d’Old Dolio ne se soucient pas vraiment d’elle. Elle a un peu de réveil lorsqu’elle assiste à un séminaire sur les parents pour faire de l’argent rapidement et regarde une vidéo sur la façon dont les bébés se lient avec leurs mères. Il lui est apparu qu’elle n’a jamais eu de réelle affection pour ou de la part de sa mère.

Le bois est génial dans la partie, adoptant une voix monotone rauque et utilisant son langage corporel pour être à la fois agile et rigide. Elle est complètement inadaptée, incapable d’interagir confortablement avec quelqu’un en dehors de ses parents – et elle a même du mal à interagir avec eux. Ses insécurités ne s’intensifient que lorsque la famille engage un nouveau membre de l’équipe: Mélanie (Gina Rodriguez), un solitaire pétillant, bavard et facile à vivre qui semble parfaitement heureux de se lancer dans l’action. Old Dolio regarde ses parents traiter Melanie avec plus de respect et de gentillesse qu’ils ne l’ont jamais traitée. Mais son dédain pour Melanie est encore compliqué par le fait qu’elle se retrouve attirée par ce nouvel ajout à sa vie, et Melanie semble ressentir la même chose.

C’est lorsque Melanie entre en scène que Kajillionaire commence enfin à se stabiliser et à se transformer en quelque chose de complètement différent du film de con au départ. Les inconvénients, les stratagèmes et les escroqueries commencent à s’estomper à l’arrière-plan alors qu’Old Dolio accepte la relation compliquée avec ses parents et ses sentiments pour Mélanie. C’est finalement une histoire de famille – et ses nombreuses interprétations. Sur la façon dont nous, en tant qu’individus, sommes façonnés par ceux qui nous élèvent. Et sur la façon dont tout le monde pense qu’ils font du mieux qu’ils peuvent, même s’il est douloureusement évident qu’ils ne le sont pas.

Une douceur s’infiltre dans le film ici, élevant le poisson de bande dessinée qui est si répandu dans les premières scènes. July parvient à susciter une empathie remarquable pour et à partir de ses personnages. Même les parents d’Old Dolio – qui ne sont pas exactement ce que vous appelez des «bonnes personnes» – se voient accorder un semblant de dignité et de compréhension.

July couvre tout cela avec son œil distinct pour le surréaliste. Alors que Kajillionaire est situé dans le monde réel, personne ici – pas même Mélanie – ne se comporte comme une personne ordinaire. Cette approche aurait pu se retourner contre elle et aboutir à un film peuplé de caricatures, mais juillet – et ses interprètes – trouvent l’humanité cachée dans leurs excentriques excentriques. Il y a aussi beaucoup d’humour à faire, principalement de la livraison de Wood Dead Deadpan.

Kajillionaire est une curiosité qui est encore plus abstraite que les films précédents de juillet, Moi et toi et tout le monde que nous connaissons et L’avenir, et par conséquent, peut décourager certains téléspectateurs. Cela a presque été le cas pour moi et j’ai tendance à apprécier ce type de film. Mais si vous respectez le schéma que juillet a défini ici, vous constaterez que le cinéaste vous a piégé depuis le début et vous a préparé pour quelque chose de beaucoup plus gratifiant.

/ Classement du film: 7,5 sur 10

