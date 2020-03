Kaley Cuoco déclare que Harley Quinn de «Suicide Squad» représente les femmes de façon spectaculaire

Cela en dit long sur la situation actuelle du monde lorsque Harley Quinn devient la super-héroïne / anti-héroïne la plus populaire à la télévision et au cinéma. Certains pourraient affirmer que Wonder Woman maintient toujours les meilleurs traits des super-héros féminins, quelque chose peut-être prouvé avec la prochaine Wonder Woman 1984.

Avec Birds of Prey ne faisant pas aussi bien que prévu au box-office, on pourrait penser que Harley Quinn tomberait définitivement deuxième derrière la princesse amazonienne.

En vérité, Harley Quinn en tant que personnage est au sommet du monde de la bande dessinée. Avec une série animée populaire sous le nom du personnage sur la plateforme de streaming DC Universe, le rôle des femmes dans le monde des super-héros a changé. La voix de cette Harley Quinn (Kaley Cuoco) est d’accord.

Kaley Cuoco apporte quelque chose d’unique à la série provocante «Harley Quinn»

Kaley Cuoco | Noel Vasquez / .

Quiconque regarde pour la première fois l’animation de Harley Quinn sur DC Universe verra à quel point l’animation pour adultes est devenue, y compris pour les super-héros. Il s’agit d’une série de boutons, y compris l’utilisation occasionnelle de blasphèmes et de commentaires politiquement incorrects de personnages comme Joker.

La seule continuité qu’il apporte de Birds of Prey est Quinn qui jette Joker en faveur d’être sa propre femme. Cuoco dit qu’elle a donné une voix autonome à Quinn sans imiter comment Margot Robbie l’a jouée dans les films de Suicide Squad.

Ce qui est similaire, c’est que Harley Quinn est devenue l’emblème ultime de l’indépendance des femmes aujourd’hui. Il est intéressant de noter que cela s’est produit à travers un personnage anti-héros plutôt qu’un combat pour la vérité et la justice ultimes.

Cuoco a expliqué cela un peu plus dans une récente interview avec Entertainment Weekly. Selon elle, être un anti-héros est presque nécessaire aux femmes dans le monde réel pour faire face aux mauvaises relations.

Harley Quinn est-elle le modèle parfait pour les femmes aujourd’hui?

On pourrait dire que Harley Quinn tenant une batte de baseball est presque emblématique là où nous sommes en tant que nation ces derniers temps. Avec autant de rapports sur les femmes devant faire face à des abus, la personnalité globale de Harley Quinn résonne probablement avec la plupart des femmes du 21e siècle.

Cuoco a expliqué cela davantage: “S’éloigner d’une mauvaise relation et avoir vos amis autour de vous pour vous faire sentir puissant et croire en vous, c’est comme le féminisme à la base.”

Au-delà de cela, Cuoco aime aussi la façon dont Quinn est capable de s’en tirer avec tant de choses tout en étant charmant. Le personnage constitue vraiment l’anti-héros parfait où l’on ne peut pas décider si elle est mauvaise ou vraiment bonne. Une chose est sûre, Harley Quinn fait souvent de mauvaises choses pour ce qu’elle pense être des raisons éthiques.

En d’autres termes, c’est une nouvelle forme de justicière, quelque chose qui plaira probablement à beaucoup de femmes maintenant qui se sentent frustrées de devoir être prises au piège dans un statu quo.

La version de Kaley Cuoco de Harley Quinn deviendra-t-elle plus populaire au fil du temps?

Cette version animée de Harley Quinn commence à décoller, avec une deuxième saison déjà au programme. Merci à Cuoco de fournir sa propre interprétation vocale du personnage, elle dit qu’elle veut continuer à jouer le personnage aussi longtemps que possible. Qui peut lui en vouloir avec un casting de voix formidable de Jason Alexander, Tony Hale, Giancarlo Esposito, Wanda Sykes et Alan Tudyk?

Après 12 ans à jouer à Penny sur The Big Bang Theory, Cuoco s’est sentie libérée de pouvoir faire un spectacle comme celui-ci envoie une véritable déclaration féministe. De plus, les fans de DC sont heureux que l’émission obtienne le bon esprit de Harley Quinn par rapport à la version live-action.

Au fil du temps, Quinn pourrait devenir le super-héros féminin le plus populaire de sa génération, probablement juste au moment où plus de gens tentent de prouver qu’elle est vraiment un super-héros plutôt qu’un anti-héros.