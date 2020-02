Kamaiyah annonce un nouvel album “Got It Made”

La saison de Kamaiyah approche.



Le dernier ouvrage de Kamaiyah était Before I Wake de 2017. Depuis lors, le rappeur de race Oakland a obtenu son nom et son artisanat quand elle a abandonné des morceaux chauds avec G-Eazy, Drake, Quavo et YG. Bien que nous ayons encore de tels succès joués à n’importe quel moment, le rappeur “Windows” a annoncé aujourd’hui qu’elle était prête à nous en donner plus depuis la suppression du nom et de la date de sortie de son prochain projet.

Got It Made possède 10 pistes et fonctionnalités de Trina, Espinosa et Capolow. L’album était dirigé par «Still I Am» de décembre et la bande complète arrivera le 21 février. “Après presque 4 ans je vous présente mon projet” Got It Made “2 • 21 • 20 l’attente est finie on monte et cette gifle mutha fucka 💁🏾‍♀️ inonde mes commentaires de 500 and et je laisse tomber une chanson ce soir “, a-t-elle écrit sur Instagram à côté de la photo de couverture.

“Je me sens comme un être humain, les gens n’arrêtent pas de vivre parce que vous rencontrez des problèmes. J’ai l’impression que les gens adhèrent à ma marque et qu’ils veulent entendre ma musique, donc la meilleure chose à faire pour moi est de la mettre tous là-bas à travers ce point de vente contre moi assis ici dans la dépression et sans dire aux gens ce qui se passe avec moi “, a déclaré Kamaiyah au sujet de son éthique de travail. “J’ai assez de force, je me suis repris et j’ai commencé à enregistrer et écrire mes expériences dans mes chansons et à tout cracher.”

