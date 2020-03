Kamaiyah annonce une tournée en tête d’affiche “Got It Made”

Kamaiyah prend la route lors de sa toute première tournée en tête d’affiche pour promouvoir son nouvel album, “Got It Made”, faisant 20 arrêts dans la plupart des principaux marchés nord-américains.



Kamaiyah a annoncé sa tournée en tête d’affiche en Amérique du Nord à l’appui de son nouvel album, Got It Made. Cela fait un peu plus de trois semaines que le Oakland MC a abandonné Got It Made, et maintenant, elle prévoit de prendre la route pour promouvoir le projet. Kamaiyah donnera le coup d’envoi de la tournée de 20 dates le 18 avril à Austin, au Texas, avant de parcourir la côte Est. Elle fera une escale au Canada le 8 mai, atteignant le Biltmore à Vancouver avant de retourner aux États-Unis pour un spectacle à Seattle. La tournée Got It Made se terminera le 20 mai à Los Angeles. Cela marquera la première fois de Kamaiyah en tête d’affiche de sa propre tournée.

Juste avant de sortir Got It Made, Kamaiyah a rencontré HNHH pour discuter de la sortie de son premier album en trois ans après Before I Wake en 2017. “Je me sens comme [Got It Made] va montrer ma croissance et où j’en suis dans la vie, personnellement. Toutes mes sorties vous montrent à peu près où j’en suis dans la vie, et je ne compte pas vraiment la seconde, [Before I Wake], Je ne compte que le premier [A Good Night in the Ghetto]. Le deuxième était juste moi qui me rebellais. Il n’a pas été pensé. “L’album comprend 10 titres et propose des fonctionnalités de Trina, Capolow et J. Espinosa. Consultez la liste complète des dates de la tournée Got It Made ci-dessous:

Dates de tournée de Got It Made

18 avril – Austin, TX – The Parish

19 avril – Dallas, TX – Blue Light

21 avril – Atlanta, GA – Vinyle

23 avril – Washington, D.C. – Songbyrd

24 avril – Philadelphie, PA – Voltage Lounge

25 avril – New York, NY – Chelsea Music Hall

29 avril – Toronto, ON – The Garrison

30 avril – Chicago, IL – Souterrain

2 mai – Denver, CO – Cervantes Other Side

5 mai – Eugene, OR – Wow Hall

6 mai – Portland, OR – Holocène

8 mai – Vancouver, BC – Biltmore

9 mai – Seattle, WA – Chop Suey

11 mai – Santa Cruz, Californie – Atrium @ The Catalyst

12 mai – Sacramento, Californie – Harlow’s

15 mai – San Diego, Californie – Soma Sidestage

16 mai – Santa Ana, Californie – Salle Constellation

17 mai – Phoenix, AZ – Pub Rock

19 mai – Las Vegas, NV – The Bunkhouse

20 mai – Los Angeles, CA – Roxy

