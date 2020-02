Kamaiyah et Trina font des ravages dans les visuels “Set It Up”

Kamaiyah et Trina dirigent une bande de dames badass alors qu’elles deviennent virales pour avoir détruit L.A.



En se préparant pour la sortie de son prochain album, Got It Made, le 21 février, Kamaiyah est venu avec quelques visuels sauvages pour accompagner le nouveau single du projet, “Set It Up”. Sur la piste, elle et l’artiste vedette Trina ont promis de “raser ses pneus” et de “casser toutes ses vitres”, et ces dames sont fidèles à leur parole. Dans les visuels de l’hymne de la vengeance, l’un des amis de Kamaiyah regarde une vidéo de Kamaiyah, Trina et leur entourage font des ravages sur une multitude de voitures en ville, annonçant que la vidéo a déjà en quelque sorte déjà accumulé “30000 vues en 2 minutes”. ” Elle appelle ensuite Kamaiyah, lui demandant si elle peut se joindre au plaisir avant un reportage sur les “femmes détruisant L.A.” est suivi de la question de solidifier la notoriété de ces dames: “Kamaiyah et Trina sont-ils responsables?”

Pour le reste de la vidéo, la bande de mauvais chiots s’assure qu’aucun homme (ou voiture) ne les traversera plus jamais. Ils amènent des battes de baseball et des briques aux fenêtres et mettent le feu à des véhicules entiers devant la caméra, alors que leur diffusion en direct devient virale, gagnant des milliers de vues à la milliseconde. Les principales dames de la chanson finissent par se faire prendre par des flics visiblement nerveux, avant de tirer sur les officiers dans une finale épique. Réfléchissez à deux fois avant d’essayer de tromper quelqu’un de cette équipe.

