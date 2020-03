Kamaiyah met la baie dans le clip “N’importe quand”

Dans sa dernière sortie, Kamaiyah revisite son album Got It Made pour livrer un vidéoclip pour le projet hors concours “Quoi qu’il en soit”. Le nouveau clip, réalisé par Stripmall, trouve le maître d’ouvrage de la région de la baie mettant ses fins, elle crache généreusement des bars avec un manoir en toile de fond.

La nouvelle vidéo coïncide également avec l’annonce de la tournée Got It Made correspondante qui devrait provisoirement débuter le 18 avril. Les fans peuvent s’attendre à attraper Kaiamya à Dallas, Atlanta, Toronto, Vancouver, Denver et Los Angeles entre autres arrêts.

Dates de la tournée “Got It Made”:

18 avril – Austin, TX – The Parish

19 avril – Dallas, TX – Blue Light

21 avril – Atlanta, GA – Vinyle

23 avril – Washington, D.C.- Songbyrd

24 avril – Philadelphie, Pennsylvanie – Voltage Lounge

25 avril – New York, NY – Chelsea Music Hall

29 avril – Toronto, ON – La garnison

30 avril – Chicago, IL – souterrain

2 mai – Denver, CO – Cervantes Other Side

5 mai – Eugene, OR – Wow Hall

6 mai – Portland, OR – Holocène

8 mai – Vancouver, BC – Biltmore

9 mai – Seattle, WA – Chop Suey

11 mai – Santa Cruz, Californie – Atrium @ The Catalyst

12 mai – Sacramento, Californie – Harlow’s

15 mai – San Diego, Californie – Soma Sidestage

16 mai – Santa Ana, Californie – Salle Constellation

17 mai – Phoenix, AZ – Pub Rock

19 mai – Las Vegas, NV – The Bunkhouse

20 mai – Los Angeles, Californie – Roxy

.