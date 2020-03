Kandi Burrus est confus quant à la raison pour laquelle Nene Leakes la déteste

Kandi Burruss et Nene Leakes de The Real Housewives of Atlanta se disputent ces derniers temps sur les réseaux sociaux. Les deux dames avaient navigué en douceur au cours de la saison 12 de la série télé-réalité, mais quelque chose ne va plus. Leakes a pris des coups à Burruss et ce dernier est confus quant à la raison pour laquelle cela devient méchant entre eux.

Kandi Burruss et Nene Leakes | Gary Gershoff / . / Charles Sykes / Bravo / Banque de photos NBCU / NBCUniversal via .

“Au cours de la saison, je me suis quasiment bien entendu avec tout le monde, je n’ai eu aucun argument, mais récemment, il semble que Mme Leakes et moi nous sommes cogné la tête”, a déclaré Burruss à Entertainment Tonight. “Et je ne sais vraiment pas quel est son problème, tu sais ce que je dis? Eh bien, maintenant je le fais parce que j’ai été mesquin. »

Pourquoi Kandi Burruss pense que Nene Leakes est en colère contre elle

Leakes a récemment diffusé en direct sur YouTube où elle a expliqué pourquoi elle était fâchée contre Burruss. La principale raison semble être que ce dernier ne semble pas réduire le retard des fuites. Burruss a été fermé à Kenya Moore, qui est en désaccord avec Leakes. L’alun de Glee veut juste être reconnue par la chanteuse et compositrice quand elle a raison.

“Bien que nous soyons du pétrole et de l’eau, j’ai quand même suffisamment grand pour dire que lorsqu’elle a raison, elle a raison”, a poursuivi Burruss. «Et quand quelqu’un lui a fait quelque chose de mal, je suis encore assez adulte pour dire:« C’était mal. Ils n’auraient pas dû faire ça contre elle. »Mais elle n’a jamais, jamais fait ça contre moi. Plus jamais. Elle se détache toujours comme si elle me détestait tellement. Fille, dang! Il y a assez d’espace pour nous tous. Elle ne doit pas me haïr. “

Burruss a souligné qu’elle était la seule à vouloir filmer avec Leakes au début de la saison. Cette dernière était en désaccord avec la plupart des acteurs et Burruss l’a aidée à se réintroduire dans le groupe.

“Je suis le seul à vouloir filmer avec elle au début de la saison”, a souligné la star de RHOA. «Par exemple, c’est moi qui essayais de remettre tout le monde sur la même longueur d’onde avec elle. Donc, je ne sais pas comment elle a changé cela en essayant de faire croire aux gens que j’ai quelque chose contre elle. Honnêtement, j’ai l’impression que c’est juste parce que je suis ami avec Kenya Moore. “

Nene Leakes est prête pour les retrouvailles

Leakes est en feu et a beaucoup à dire et a taquiné que ce serait une réunion explosive de RHOA.

«Ces filles… elles vont comprendre, laissez-moi vous dire. Ce n’est pas une menace, c’est une promesse », a taquiné Leakes lors d’une interview avec People.

La «pêche la plus savoureuse» dit qu’elle se prépare et qu’elle aura fière allure aux retrouvailles.

“Je vais être battu de la tête aux pieds pendant que je le fais, assis là avec un visage plein, une perruque, une robe, des talons hauts aussi hauts, un look fabuleux et démolissant la maison”, a poursuivi Leakes. «Je vais chercher ces filles, je vais le faire très bien et je vais bien dormir et bien. Mon argent est-il sur mon compte? Je vous remercie. La reine est là, vous ne pouvez jamais porter la couronne. Ils portent tous des diadèmes. “

Cependant, Leakes va devoir attendre encore un peu. La réunion de RHOA a été reportée suite à la pandémie de coronavirus.

“De toute évidence, cela ne se produit pas”, a déclaré Cohen lors d’une interview sur SiriusXM. «J’espère que nous pourrons le filmer dès que possible. Les gens disent: «Pourquoi ne le faites-vous pas à distance?» Je ne pense pas que cela fonctionnerait. Je ne pense pas que cela fonctionnerait bien. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. “

The Real Housewives of Atlanta est diffusée le dimanche soir à 20 h. ET sur Bravo.