Kandi Burruss appelle Kenya Moore pour Nene Leakes Feud, «Personne ne vous a accusé de viol»

Kandi Burruss a édicté la loi sur les vraies femmes au foyer d’Atlanta. La chanteuse et actrice est intervenue dans la querelle Kenya Moore et Nene Leakes pour tenter de les faire surmonter leurs problèmes. Toutes ses bonnes intentions ont été gâchées lorsque ses deux co-stars n’ont pas vraiment réussi à se connecter et à faire la paix. Il y a même eu un moment où Burruss a déjoué leur mesquinerie en se rappelant quand elle a été accusée de viol.

Comment le drame a-t-il commencé?

Les dames RHOA ont fait un voyage en Grèce cette année. Le jour de leur départ, toute la distribution a découvert que Moore s’était séparée de son mari Marc Daly. Ce drame pesait sur l’escapade en plus du drame de Moore avec Leakes.

Pour aider à faire la paix entre Moore et Leakes, Cynthia Bailey a essayé de les asseoir toutes les deux pour échanger des mots. L’ancien mannequin voulait que Leakes donne des mots d’encouragement à Moore, car elle a déjà vécu un divorce. Leakes était ouvert à s’asseoir avec Moore et a même essayé de se connecter avec elle à plusieurs reprises.

Quand Leakes eut assez de snobs de Moore, elle ferma complètement et Burruss tenta d’intervenir.

“Je l’ai approchée. Je ne suis pas de mauvaise humeur, elle est de mauvaise humeur », a déclaré Leakes à Burruss. “Je l’ai déjà approchée huit fois.”

Le propriétaire de l’usine de Kandi a tenté de convaincre Leakes que tout était un malentendu. Elle voulait calmer Leakes afin qu’elle soit cool d’avoir une conversation avec Moore plus tard, mais c’était trop tard.

“Elle a raison, je me trompe. J’ai baisé son homme et j’ai volé son bébé. Alors bonne nuit, chérie », a déclaré Leakes avant de s’éloigner de Burruss et de la laisser sans voix. «Bonne nuit Kandi, nous t’aimons chéri. Gardez-en mille avec votre ami. Bonne nuit tout le monde. Je vous remercie. Je dois parler à mon homme, chérie. Je peux garder mon mariage ensemble, chérie. “

Kandi Burruss défend Nene Leakes

Lorsque les dames de RHOA ont essayé de jouer à un jeu pour résoudre les problèmes, Moore a finalement dit à Leakes pourquoi elle était fâchée contre elle. L’ancienne Miss USA a déclaré que Leakes a appelé son bébé un buffle et que cette dernière s’est excusée et a dit qu’elle ne voulait pas que cela se présente de cette façon.

Cependant, même après que Leakes s’est excusé, Moore a continué à se quereller jusqu’à ce que Burruss y mette un terme.

“Si nous essayons d’avoir une conversation où nous essayons de purifier l’air, [Leakes] ne peut pas continuer à s’excuser pour la même chose », a déclaré Burruss à Moore. “Si vous avez dit que c’est la chose qui vous a énervé, allez-vous accepter les excuses de Brooklyn ou non? Nous ne devrions pas avoir à continuer sur ce point. “

Leakes a alors déclaré à Moore: «Je ne dirais jamais rien à propos de son enfant. Lorsque vous boeuf, vous commencez à vous dire toutes sortes de choses. Je ne savais même pas que j’avais dit ça. “

Lorsque Marlo Hampton a appelé Moore pour son «bon jeu d’acteur», ce dernier en a eu assez et s’est éloigné du groupe. Bien que Burruss ait essayé de donner du sens à Moore, c’était inutile car elle avait déjà pris sa décision.

Kandi Burruss l’arrête

Le lendemain, Bailey et Burruss se sont assis avec Moore et ils ont tous les deux fait savoir à Leakes qu’elle mettait son meilleur pied en avant au début.

“Je pense que la première nuit où nous étions ici, Nene essayait vraiment de vous montrer de la gentillesse”, a déclaré Bailey, tandis que Moore a répondu, “Je dis que c’est des conneries **.”

Kandi a ensuite dit: «Je comprends ce que vous dites, mais si elle veut s’asseoir là et faire un discours sur le fait de vouloir savoir comment vous vous sentiez. Même cette semaine, elle essayait d’avoir une conversation avec vous avant d’avoir une conversation avec Porsha [Williams]. “

Moore était réticent à parler à Leakes et à arranger les choses. C’est alors que Burruss a tout fermé en disant que leurs problèmes n’étaient pas si profonds. Elle a rappelé le moment où Williams a dit que Burruss tentait de la droguer et de la violer, une rumeur que Phaedra Parks lui avait racontée.

«Tout le monde dans ce groupe est allé bien au-delà des choses… personne ne vous a jamais accusé de viol. Donc, si je peux encore être cool et avoir une conversation après cette merde… », a déclaré Burruss.

The Real Housewives of Atlanta est diffusée le dimanche soir à 20 h. ET sur Bravo.