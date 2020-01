‘Kandisha’ démoniaque convoqué par des cinéastes ‘Inside’

Ce matin, j’ai appris que Julien Maury et Alexandre Bustillo, les réalisateurs français de Inside, Livid, Among the Living et Leatherface, viennent de commencer la production de l’horreur aquatique The Deep House. En faisant des recherches, j’ai également découvert que le duo avait déjà terminé une histoire d’horreur démoniaque sur un démon nommé Kandisha.

Dans le film, qui pourrait sortir cette année, «C’est la pause estivale et les meilleures amies Amélie (Mathilde Lamusse), Bintou (Suzy Bemba) et Morjana (Samarcande Saadi) se tenir avec les adolescents du quartier. “

«La nuit, ils s’amusent à partager des histoires de chair de poule et des légendes urbaines. Mais quand Amélie est agressée par son ex, elle se souvient de l’histoire de Kandisha, un démon puissant et vengeur. Peur, bouleversée, elle l’appelle. »

«Le lendemain, son ex est retrouvé mort. La légende est vraie et Kandisha est maintenant en train de tuer. Les trois filles feront tout pour briser la malédiction. »

Le film met également en vedette Nassim Lyes, Sandor Funtek, et Walid Afkir.

Kandisha étant terminé, attendez plus de nouvelles sur une sortie et une première du festival plus tard cette année.