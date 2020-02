Kang le conquérant peut-être à venir dans les rumeurs de ‘Loki’, ‘Flashpoint’ Debunked & More / Film

Vous voulez voir certains personnages classiques de Disney transformés en X Men? Pourquoi est-ce Super Girl remonter le temps sur le prochain épisode de la saison cinq? Est Kang le conquérant venir au Loki séries? Vous voulez voir des patins à roulettes alternatifs Harley Quinn aurait pu porter dans Oiseaux de proie? Quel script de James GunnEst son préféré? Volonté Wonder Woman bats toi Aquaman dans le Point de rupture film? Tout cela et plus encore dans cette édition de Superhero Bits.

Super Girl revient dans le passé dans la nouvelle promo de «It’s a Super Life», le prochain épisode de la cinquième saison.

Homme araignée star de la franchise Tom Holland a pris une pause d’Instagram après avoir été quelque peu obsédé.

Artiste de concept Andy Poon partagé des conceptions alternatives pour le Homme chauve-souris costume pour The CW’s Batwoman séries.

Une nouvelle rumeur dit que Marvel Loki la série à venir à Disney + pourrait introduire Kang le conquérant au MCU.

Un nouveau méchant s’enfonce dans Gotham City dans “Drink Me”, le prochain épisode de la première saison de Batwoman.

James Marsden est prêt à revenir en tant que cyclope dans le MCU, mais ce n’est pas quelque chose qu’il attend.





Les ressources de bandes dessinées ont rassemblé de l’art des personnages animés Disney repensé comme X Men super-héros.

Marvel’s Le faucon et le soldat d’hiver La série a officiellement emballé la photographie principale à Atlanta.

