Nouveau sur Stream: Kanopy célèbre le Mois de l’histoire des femmes

En regardant vers le meilleur côté du mois, Kanopy, la plate-forme de streaming de divertissement haut de gamme gratuite pour l’utilisateur, a organisé des collections spéciales de films pour célébrer le Mois de l’histoire des femmes! La liste des titres sur le service de streaming comprend les lauréats des Oscars, les films en langue étrangère, les documentaires, etc. Ces films sont disponibles gratuitement pour les titulaires de cartes de bibliothèque dans les universités partenaires et les bibliothèques publiques du pays.

Pour aider les fans confrontés à des verrouillages et à des mises en quarantaine au milieu des problèmes d’épidémie de ce mois-ci, le service de streaming a également annoncé qu’il offrira une large sélection de titres pour une diffusion sans crédit pendant les 30 prochains jours, ainsi qu’un accès illimité à Kanopy Kids pour permettre les parents à continuer de fournir du contenu éducatif aux enfants et aux familles à la maison avec des titres tels que Rue de Sesame, Arthur, et plus.

Certains des films sans crédit actuellement disponibles incluent:

Black CopSushi côté estPeur XPenny SerenadeSuper Size MeSoupe de tortillazoo

Recommandations du Mois de l’histoire des femmes:

Performances féminines intrépides

Cinq films pour femmes qui poussent les spectateurs au bord du gouffre

Son odeur – Avec la gagnante du Golden Globe Elisabeth MossLes heures – Meryl Streep, Nicole Kidman et Julianne Moore, lauréates des OscarsTu Dors Nicole – Avec Julianne Côté et Catherine St-LaurentFou – Vainqueur du Golden Globe Claire FoyJeune adulte – Avec Charlize Theron, lauréate d’un Oscar

Cinéastes pionnières

Films radicaux et originaux de voix féminines essentielles

Né en flammes – Réalisé par Lizzie Borden, lauréate du Sundance Film FestivalJe ne suis pas une sorcière – Réalisé par le vainqueur des BAFTA, Rungano NyoniMadeline’s Madeline – Réalisé par Josephine DeckerSita chante le blues – Réalisé par Nina PaleyPrends cette valse – Réalisé par Sarah Polley, lauréate du Canadian Screen Award

Les femmes dans l’actualité

Des films puissants qui discutent des femmes dans le climat politique d’aujourd’hui

Grand rêve – Réalisé par Kelly CoxLa moitié de l’image – Réalisé par la gagnante de la DGA Amy AdrionMiss Représentation – Réalisé par Jennifer Siebel Newsom, lauréate des Emmy News & DocumentaryElle a commencé – Réalisé par Insiyah Saeed et Nora PoggiMarche des femmes – Réalisé par Mischa Hedges

Kanopy est une plate-forme vidéo en streaming à la demande pour les bibliothèques publiques et les universités qui propose des films et des documentaires. La subdivision du service, Kanopy Kids, comprend des émissions pour enfants, tous les membres réguliers ayant accès à la sous-chaîne.

