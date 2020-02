Kanye et Kim West expliquent la conception du manoir de Los Angeles et de son invité préféré

La maison de Kim et Kanye West est un chef-d’œuvre.



La construction du manoir de Kim et Kanye West à Los Angeles est quelque chose que les fans ont mis à jour depuis un certain temps. Alors que Kanye et Kim ont passé des mois à construire la maison de leurs rêves, ils ont été enfermés avec la mère de Kim, Kris Jenner, jusqu’à ce que leur succession supposée de 60 millions de dollars soit terminée. Le berceau Calabasas comprend huit chambres, une piscine, un terrain de basket, des collines verdoyantes, des pistes luxuriantes, un studio et plus et a été conçu en partie par Kanye, Axel Vervoordt et Claudio Silvestrin.

Dominik Bindl / .

Le couple s’est de nouveau associé à Architectural Digest pour en savoir plus sur leur maison et comment leur “monastère belge futuriste” a pris vie. Dans la vidéo ci-dessous, Kimye explique comment ils sont tous deux tombés amoureux de la propriété lorsqu’ils se sont promenés après avoir eu North et d’autres aspects de la propriété qui sont leurs préférés. «La seule chose que Kanye et moi avions en commun était notre préférence pour une palette neutre. J’adore la simplicité du design. Tout dans le monde extérieur est tellement chaotique. J’aime entrer dans un endroit et ressentir immédiatement le calme », a déclaré Kim.

Quant à Kim et Kanye, la maîtresse de maison préférée, ils ont tous deux convenu que ce n’était autre que Dave Chappelle. Regardez en entier ci-dessous.

