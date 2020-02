Kanye West a ajouté Syleena Johnson à la chanson après que l’échantillon de Lauryn Hill ne s’est pas effacé

Rencontres fortuites.



Les natifs de Chicago Syleena Johnson et Kanye West ont uni leurs forces sur un disque qui est entré dans l’histoire de la musique en tant que classique de The College Dropout, mais la collaboration n’a presque pas eu lieu. Avant que Ye ne soit la superstar internationale qu’il est aujourd’hui, il était un producteur de musique de Windy City, bâtissant ses rêves brique par brique. Au début des années 2000, Kanye travaillait sur son premier album et le morceau “All Falls Down” qui échantillonnaient “Mystery of Iniquity” de Lauryn Hill de l’album MTV Unplugged No. 2.0 en direct.

Marcus Ingram / Intermittent / .

Kanye et Syleena étaient dans le même studio d’enregistrement dans deux salles différentes travaillant sur des projets différents. Selon Syleena, il était sur le point de l’aube lorsque Kanye a tapé sur sa porte et lui a demandé de chanter sur son crochet. Syleena a revisité le souvenir lors de sa récente conversation avec The Breakfast Club. Le chanteur a partagé que Kanye travaillait sur le mixage et la maîtrise de The College Dropout et que la date limite approchait rapidement, mais ils n’avaient pas reçu l’autorisation d’utiliser l’échantillon de Lauryn Hill.

Syleena a dit qu’elle n’avait aucun problème à aider sa “famille” Kanye, et pendant l’enregistrement du crochet, elle a tenté de le chanter exactement comme Lauryn. Cependant, Ye voulait qu’elle change les choses parce que légalement, il devait y avoir une légère différence avec l’original. Quand ils ont verrouillé le refrain, Kanye l’a surprise en apprenant que le single allait tomber la semaine suivante.

À la fin du morceau, Yeezy s’est assuré de faire savoir au chanteur à quel point son supplément était important pour lui. “Maintenant, Syleena, tu aimes juste une ceinture de sécurité, tu m’as sauvé la vie”, a-t-il déclaré. Regardez le clip de Syleena racontant son histoire ci-dessous et écoutez son interprétation des raisons pour lesquelles elle croyait qu’elle était mentionnée sur la chanson nominée aux Grammy Awards “All Falls Down”.

.