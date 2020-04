Kanye West a “ complètement changé ” la famille Kardashian-Jenner, selon les fans

Depuis plus d’une décennie, Keeping Up with the Kardashian fans se connecte délicieusement chaque semaine pour regarder le drame amusant et divertissant dans lequel la famille Kardashian-Jenner semble se lancer.

Au fil des ans, les fans ont vu un changement notable dans chacun des membres de la famille à mesure qu’ils grandissaient et mûrissaient. Les fans ont également noté qu’ils estimaient que Kim Kardashian West avait changé plus que n’importe quel membre de la famille. De sa garde-robe à sa personnalité plus sombre, on ne peut nier que l’aspirante avocate n’est pas la même personne qu’elle était au début du spectacle en 2007.

De nombreux fans pensent que son mari, Kanye West, est la raison de son changement radical de personnalité. Et récemment, les fans ont remarqué que toute la famille semblait changer chaque fois que West entrait en scène. Le rappeur emblématique a-t-il vraiment changé le clan Kardashian-Jenner si radicalement?

Le clan Kardashian-Jenner ressemblait au début à une grande famille heureuse

Lorsque l’émission a été diffusée pour la première fois en 2007, les fans étaient intrigués de regarder une riche famille reconstituée se frayer un chemin dans la vie. C’était comme le Brady Bunch – si le Brady Bunch vivait dans un manoir de plusieurs millions de dollars et aimait boire et faire la fête tout le temps. La famille n’était certainement pas parfaite, et ils se battaient parfois les uns avec les autres, mais dans l’ensemble, ils semblaient vraiment se soucier les uns des autres.

Chaque membre de la famille semblait être toujours prêt à passer un bon moment; même la matriarche de la famille, Kris Jenner. Par exemple, dans un épisode, Jenner et sa fille Khloe Kardashian ont décidé d’aller dans un bar local à Los Angeles pour prendre quelques verres. Après un certain temps, Jenner et Kardashian ont décidé que ce serait amusant d’aller chez Kim Kardashian et de le couvrir secrètement avec du papier toilette et de la crème à raser.

Kardashian n’a pas été impressionnée par le travail de TP que le duo mère-fille a fait chez elle, mais toute l’expérience a été très drôle et divertissante à regarder.

La famille Kardashian-Jenner a connu son lot de moments difficiles

Chaque membre du clan Kardashian-Jenner peut être ridiculement riche, mais cela ne signifie pas qu’ils n’ont pas encore leur juste part de mauvais moments comme tout le monde.

Au fil des ans, les fans ont vu Kris Jenner et Caitlyn (anciennement Bruce) Jenner passer d’un couple parfait à agir comme deux inconnus qui divorçaient. Le divorce du couple a été finalisé en 2015. Ensuite, toute la famille a dû composer avec la transformation de Caitlyn.

Une autre chose qui a dévasté toute la famille a été lorsque Kim Kardashian a été volée sous la menace d’une arme à feu dans son hôtel à Paris en 2017. Elle avait déclaré plus tard dans une interview avec Ellen DeGeneres que, même si le vol était traumatisant, elle pensait que cela avait aidé à changer son apparence. à la vie et qu’elle n’est plus aussi matérialiste qu’elle l’était.

Les fans pensent que Kanye West a «complètement changé» la famille Kardashian-Jenner

Bonne journée internationale de la femme !! Je suis au-delà de la chance d’être entourée de tant de femmes incroyables. Mes filles sont tout pour moi et je ne pourrais pas être plus fière des femmes qu’elles sont devenues. Cela me fait tellement plaisir de voir mes petits-enfants grandir, et j’ai hâte de voir tout ce qu’ils vont réaliser sachant que rien n’est impossible avec passion et dévouement! À toutes les femmes et les filles qui lisent ceci, fêtons aujourd’hui !! Célébrez qui vous êtes aujourd’hui et qui vous deviendrez demain! Ici pour nous, mesdames! #HappyInternationalWomensDay #InternationalWomensDay

Un post partagé par Kris Jenner (@krisjenner) le 8 mars 2020 à 8h28 PDT

Récemment, sur Reddit, les fans de longue date de Keeping Up with the Kardashians discutaient du fait qu’ils avaient remarqué que la famille avait changé entre la saison neuf et la saison 10. Certains fans avaient commenté le fait que la famille semblait beaucoup plus heureuse dans les saisons précédentes qu’aujourd’hui. Et de nos jours, la famille ne semble pas être heureuse de filmer, et dans l’ensemble, ils ne semblent pas aussi joyeux qu’autrefois.

Un fan a suggéré que West était la raison pour laquelle la personnalité et l’image de la famille avaient tellement changé. Un autre intervenant a accepté et a déclaré: «Kanye est un artiste. Il a complètement réorganisé le clan Kardashian pour correspondre à son image, et non l’inverse. Il a changé leur style, leurs intérêts, leur ambiance et leurs personnalités. Que ce soit bon ou mauvais, il les a fait passer de la liste B à la liste A. Cependant, en cours de route, ils ont perdu leur originalité et leur personnalité amusante, ce qui a fait que les gens sont tombés amoureux d’eux en premier lieu. »

Une autre affiche était d’accord avec le commentaire ci-dessus et a également suggéré que maintenant que Kanye a rendu la famille encore plus célèbre, ils se demandent si la famille est «trop célèbre pour être elle-même dans une émission de télé-réalité maintenant, sans détruire complètement l’image qu’ils ont construit.”

Il est difficile de dire avec certitude si West est la seule raison pour laquelle la famille semble si différente. Bien que les fans aient commencé à remarquer un changement dans la famille une fois que West est entré en scène, la famille a également dû faire face à de nombreuses tragédies personnelles au fil des ans et cela pourrait être la raison pour laquelle ils ne semblent pas aussi «amoureux du plaisir “Comme ils étaient.