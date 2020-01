Kanye West a demandé à ce comédien blanc de le jouer dans un film sur sa vie

Vous ne manquez jamais de nous surprendre.



S’il y a quelque chose que nous pouvons dire à propos de Kanye West, c’est qu’il est toujours capable de nous surprendre. Le rappeur a emmené le monde dans une course assez sauvage ces dernières années alors qu’il traversait différentes phases de sa vie. Aussi controversé qu’il soit, il est tout aussi divertissant, c’est pourquoi un film sur Kanye est garanti d’être l’un des biopics de célébrités les plus fascinants de tous les temps. Il n’est pas certain qu’un tel film se produira jamais, mais un certain comédien a révélé qu’à un moment donné, la célèbre superstar avait définitivement réfléchi à l’idée. Danny McBride, connu pour ses rôles dans des comédies comme The Pineapple Express, The Foot Fist Way et This Is The End et actuellement en vedette dans la série, The Righteous Gemstones, a déclaré mardi au Guardian que non seulement Kanye avait définitivement envisagé de faire un film sur sa vie, il voulait aussi que Danny le dépeigne à l’écran.

Dia Dipasupil / .

“Kanye m’a demandé de le jouer dans un film de sa vie”, a révélé Danny en riant. «Ce fut un appel téléphonique assez étonnant à obtenir. Je ne sais pas pourquoi il voulait que je le fasse. Peut-être ce sens de l’ego que je peux représenter? Je n’en ai aucune idée. »C’est définitivement une question valable. Alors que Danny peut avoir le potentiel d’incarner l’essence de Ye, il y a le problème mineur que Danny est absolument une personne blanche. Soit Ye aurait Danny jouer le rôle dans Blackface, ce qui serait un choix exceptionnellement controversé, soit il prévoyait que le comédien blanc le dépeigne comme un homme blanc, adoptant une sorte d’approche “aveugle” de son identité à l’écran.

Robin Marchant / . pour Ralph Lauren

Quoi que vous ayez en tête, Danny est définitivement prêt à essayer. Il a même raconté une histoire à propos de Kanye volant pour visiter Danny et sa famille, qui comprenait passer du temps avec son fils de sept ans pendant qu’il jouait à Fortnite. “C’était une journée assez incroyable”, a noté Danny. “Peut-être qu’un jour nous ferons le film. Qui sait?”

.