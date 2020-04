Kanye West achète une maison d’enfance à Chicago pour 225 000 $ et prévoit de rénover

Kanye West a acheté sa maison d’enfance en 2018, mais ce n’est que récemment qu’il a obtenu des documents pour aller de l’avant avec les rénovations.



Il y a beaucoup d’artistes qui maintiennent leurs villes, mais Kanye West est indéniablement fier des rues de Chicago qui l’ont aidé à l’élever. Avant de devenir le mari de Kim Kardashian et d’être une star du rap élevant des enfants dans la communauté aisée de Calabasas, Kanye West était un enfant du sud de Chicago avec un espoir et un rêve. Il a fait son chemin pour construire l’empire Yeezy qui lui offre le luxe dont il jouit aujourd’hui, et maintenant WGN 9 News rapporte que Ye a acheté sa maison d’enfance.

Le magasin a déclaré que Donda West, mère de Kanye West, avait acheté la modeste maison en 1985. Elle y est restée jusqu’à ce qu’elle vende la propriété South Shore en 2003, un an avant que Kanye ne libère The College Dropout. Le journaliste immobilier Dennis Rodkin a déclaré qu’à la suite de la vente de la maison par Donda, “cela a connu beaucoup de problèmes par la suite”.

Plus tard, Rhymefest a acheté la propriété, mais en 2017, en raison de son état terrible, il prévoyait de démolir ce qui restait et de construire un nouveau bâtiment. Cela ne s’est pas produit et il a été rapporté que Kanye a acheté la maison en 2018 et plus tôt ce mois-ci, il a reçu tous les documents nécessaires pour commencer les rénovations de la propriété. On dit que Ye a acheté la maison pour 225 000 $ et devrait dépenser 60 000 $ en rénovations. Cependant, il n’a pas été précisé quels plans exacts il a pour sa maison d’enfance.

