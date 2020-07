Kanye West annonce la course présidentielle de fin 2020 et Elon Musk l’approuve

Président Ouest.

Kanye West a fait un 180 … encore une fois. Le milliardaire polarisant a annoncé son envie de se présenter aux élections présidentielles en 2016, mais a rétracté sa candidature à 2020 après s’être aligné derrière Donald Trump. Maintenant, il semble que Kanye recule. Le rappeur s’est rendu sur Twitter pour annoncer qu’il se présentait à la présidence en 2020. Cela semble être une entrée tardive sans valeur, mais un cosignataire d’Elon Musk a de l’espoir pour Kanye West. « Nous devons maintenant réaliser la promesse de l’Amérique en faisant confiance à Dieu, en unifiant notre vision et en construisant notre avenir », a tweeté Ye. « Je me présente comme président des États-Unis 🇺🇸! # 2020VISION »

Le magnat Elon Musk a retweeté le tweet de West avec un message d’approbation. « Vous avez tout mon soutien », a écrit Musk sur Twitter. West s’est récemment tourné vers le christianisme qui a été quelque peu rafraîchissant pour les fans. « La musique de Ye est redevenue des échantillons de soul et des interférences électroniques, deux styles qu’il a largement utilisés à l’époque de 808 & Heartbreak et My Beautiful Dark Twisted Fantasy. L’alignement de West avec la musique chrétienne l’a également aidé à lancer un nouveau personnage, celui qui voudrait apparemment entrer dans le bureau ovale. À quelques mois des élections, il est peut-être trop tard pour que M. West ait un véritable impact. Néanmoins, nous sommes assurés que sa voix fera partie intégrante de la conversation électorale au cours des prochaines semaines.