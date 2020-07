Kanye West annonce qu’il se présentera à la présidence des États-Unis

Kanye West annonce qu’il se présentera pour le poste de président des États-Unis | .

Il y a quelques années, le rappeur Kanye West a partagé son souhait de devenir le prochaino Président des États-Unis et ce 4 juillet, il a de nouveau annoncé sa candidature par Twitter.

A partir du moment où il a annoncé son intention de remplacer Atout beaucoup de gens ont commencé à narguer le mais peut-être ont-ils été surpris quand il l’a annoncé à nouveau.

L’interprète de « Pas d’église dans la nature » On sait qu’à certaines occasions, il annonce quelque chose qu’il fera plus tard et se termine sans le faire, mais ce n’était pas la même chose avec son intention d’être Président.

Peut-être que pour certaines personnes, cela semble quelque chose d’extrêmement surprenant puisqu’il est chanteur et non politicien, mais il faut se rappeler que l’actuel président C’est un homme d’affaires bien connu et il n’est pas non plus un politicien.

« Maintenant, nous devons tenir la promesse de l’Amérique en faisant confiance à Dieu, en unifiant notre vision et en construisant notre avenir. Je me présente comme président des États-Unis », a déclaré West.

En plus de placer le texte, il a également mis un emoji du drapeau américain et le hashtag # 2020VISION.

Plusieurs internautes ont partagé plusieurs mèmes par rapport à la nomination du mari de Kim Kardashian car pour eux c’est une idée folle.

Depuis l’année dernière, il a eu une poignée de réunions avec Donald Trump, donc le tweet qu’il a partagé a révélé beaucoup de choses que peu croyaient possibles.

Récemment, le mariage composé de Kanye West et Kim Kardashian Il était marié depuis six ans, qu’ils ont célébré d’une manière très particulière, car nous sommes toujours en quarantaine.

Kim pour sa part a partagé histoires diverses où il a montré une à une autre photo de la centaine qui a sûrement pris ce jour-là.

Kanye West Il s’est limité à une publication où plusieurs photos apparaissent car chaque homme est un peu plus pratique que sa femme.

