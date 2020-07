Kanye West annonce sa candidature à la présidence et bénéficie du soutien d’Elon Musk

Entre la pandémie de coronavirus, les émeutes généralisées à travers le monde après la mort de George Floyd, une invasion de frelons meurtriers et plus encore, 2020 a été une année assez étrange, déprimante et difficile. Et juste au moment où vous pensiez que cela ne pouvait pas devenir plus étrange ou plus bizarre, par étapes Kanye West d’envoyer des ondes de choc dans tout le pays en annonçant qu’il envisage de se présenter aux élections présidentielles.

Plus tôt dans la soirée, la star du hip-hop s’est rendue sur Twitter pour annoncer son intention de se présenter aux élections. « Nous devons maintenant réaliser la promesse de l’Amérique en faisant confiance à Dieu, en unifiant notre vision et en construisant notre avenir », a tweeté West. «Je me présente comme président des États-Unis.»

Vous pouvez voir son tweet ci-dessous:

Nous devons maintenant réaliser la promesse de l’Amérique en faisant confiance à Dieu, en unifiant notre vision et en construisant notre avenir. Je me présente comme président des États-Unis 🇺🇸! # 2020VISION – vous (@kanyewest) 5 juillet 2020

Mais attendez, il y a plus! Elon Musk a déjà apporté son soutien à Kanye, s’adressant à Twitter peu après l’annonce pour dire ce qui suit:

Vous avez mon plein soutien! – Elon Musk (@elonmusk) 5 juillet 2020

Bien sûr, c’est loin d’être la première fois que West taquine ses ambitions de travailler à la Maison Blanche et de s’impliquer dans la politique, mais c’est la première fois qu’il fait un sérieux (ou du moins, il semble qu’il soit sérieux) déclaration de son intention de se présenter, et il suffit de dire que les réactions en ligne ont été aussi folles que vous vous attendez.

Voir ci-dessous pour un échantillon de la façon dont les gens réagissent à l’annonce bouleversante de l’Ouest:

Si Kanye se présente aux élections présidentielles et qu’il gagne… Kim Kardashian sera la Première Dame…. nous n’en entendrons jamais la fin – senpai (๑ ・ ̑◡ ・ ̑๑) (@sanctuaryyy) 5 juillet 2020

Je me souviens juste que les gens ont voté pour Trump, donc le président Kanye n’est pas si farfelu. L’Amérique a eu une course génocidaire horrible. Il est peut-être temps de le ranger. – Velly Crockett (@ Slcarter85) 5 juillet 2020

Qui avait «Kanye court pour le président» sur sa carte de bingo Apocalpyse 2020? N’importe qui? Quelqu’un crie heureusement ‘Bingo’ à un moment donné, s’il vous plaît… https://t.co/jgBcQ3WOpJ – Kent (@kentstates) 5 juillet 2020

S’il vous plaît, dites-moi que Kanye West se présente comme président est une blague. C’est cruel, c’est mal, ce n’est pas drôle. Arrête ça! – MissGee 🏄🏾‍♀️🌊 (@ TaraGee76) 5 juillet 2020

Je quitte Twitter pendant environ 2 heures et tout à coup, Kanye se présente comme président ?? – kevin bustin (@ bustin722) 5 juillet 2020

Alors Kanye se présente comme président hein? 2020 doit avoir absorbé une partie du mauvais acide brun. – John Brooks (@BrookoUK) 5 juillet 2020

Kanye West pour le président? Ne devez-vous pas être né sur Terre pour être président?

Mais pour de vrai, il vaut mieux se préparer pour Trump exigeant de voir son certificat de naissance à la télévision tous les jours. – Edan Clay 🇺🇸 (@EdanClay) 5 juillet 2020

MA MAMAN M’A JUSTE DIT KANYE COURT POUR LE PRÉSIDENT JE ME CHISTE MOI-MÊME – ♕✦ | enregistrer avec des amis💛 (@zoewastaken) 5 juillet 2020

est kanye devenir président… kim gon sera la première dame. et les kardashians / jenners partis dirigent ce pays pic.twitter.com/PLLavEFJFD – Riiii (@rllia_a) 5 juillet 2020

Kanye West se présente aux élections présidentielles!? Il a obtenu mon vote, je dois entendre cet album « présidentiel ». pic.twitter.com/rSKMF9jHdY – Micah Phoenix🔥🦅🔥 (@ Blaze_4real) 5 juillet 2020

Pourquoi Kanye West est-il candidat à la présidence, la chose la moins surprenante de cette année? 😅 – Joshua James ☕️ (@Blorange_Tiger) 5 juillet 2020

kanye west est candidat à la présidence ?? quelle?? est 2020 encore réel ?? – amina (@amxnach) 5 juillet 2020

Et il y a beaucoup – et nous voulons dire beaucoup – plus de réactions d’où elles viennent. Oui, l’annonce de West fait que tout le monde parle et cela se comprend. Et à ce stade, nous ne pouvons que nous demander ce qui va se passer avant la fin de 2020.

Dites-nous, cependant, que pensez-vous Kanye West se présenter aux élections présidentielles? Comme toujours, déposez un commentaire ci-dessous et regardez cet espace pour en savoir plus.