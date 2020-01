Kanye West dévoile comment surmonter sa lutte contre l’alcool: «Je bat le diable»

Kanye West a combattu certains démons dans son passé – et les a vaincus. Lors d’une apparition à Awaken 2020, le rappeur a raconté comment il se débattait avec l’alcool mais a finalement battu l’appel de la dépendance, partageant qu’il avait «battu le diable».

Kanye West est apparu à Awaken 2020

Lors du rassemblement de prière Awaken 2020 en Arizona, West a interprété «Jesus Walks» avec la chorale du Sunday Service, puis a parlé à la foule d’être un cheval de Troie pour Dieu et a expliqué comment ses croyances «ont ramené ma clarté».

Il a expliqué: «Ils disent toujours que le diable essaie de jouer un tour à quelqu’un, mais c’est comme si Dieu se mettait à rire. J’ai commencé avec cette chanson, et pendant tout ce temps, le diable a pensé qu’il m’avait… C’est un cheval de Troie si j’en ai jamais vu une. »

West a poursuivi: «Il a ramené ma clarté. C’est là que j’ai trouvé la vérité. Vous voyez, j’ai été l’hôpital psychiatrique et vice-versa, travaillant pour le diable. Ils ne pensaient pas que j’allais sortir. Ils avaient déjà attrapé les pelles. Ils ont dit: «Il y a quelque chose qui ne va pas avec sa tête. Donc sa carrière est morte. »… Mais Jésus sauve. Peu importe depuis combien de temps vous êtes parti, peu importe combien de temps vous êtes resté dans le noir, la lumière est là, prête à sauver – pour vous donner la confiance. “

Kanye West s’est ouvert sur une dépendance passée

West a partagé certaines de ses luttes passées avec l’alcool, jetant même un peu de lumière sur les infâmes VMA 2009 lorsqu’il a interrompu le discours d’acceptation de Taylor Swift.

Le rappeur a partagé: «Je n’ai jamais pensé à l’effet

l’alcool aurait pu avoir sur ma vie. Je buvais sur le tapis rouge, puis

en cours d’exécution sur scène quelques minutes plus tard. Et tout le monde a dit: “Non, il n’est pas

vraiment pas d’alcool. “Et puis vous arrivez au point où vous buvez Gray

Oie et jus d’orange pour le petit déjeuner, en pensant: «Non, je ne suis vraiment pas

alcoolique.'”

West a déjà mentionné ses problèmes d’alcool dans un tweet de décembre 2018, dans lequel il notait: «J’arrête de boire chaque semaine.»

“J’ai battu le diable”

West a également raconté à la foule le jour où il a réussi à «battre le diable», expliquant: «Il y avait de la vodka dans le réfrigérateur de mon bureau, et parfois je me contentais d’aller boire un verre au milieu de la journée. , et je marchais vers cette kitchenette, et je me suis arrêté et j’ai dit: ‘Diable tu ne vas pas me battre aujourd’hui.’ »

Il a ajouté: «Et c’est quelque chose que nous assumons, jour après jour. Chaque jour que je ne prends pas cette boisson, je bat le diable. “

Kim Kardashian soutient le voyage religieux de West

L’épouse de West, Kim Kardashian, a soutenu son cheminement religieux, partageant lors d’une interview le 5 novembre sur The Real comment elle a fait des compromis pour «l’honorer».

Elle a expliqué à l’époque: «Je pense que, vous savez, il est

mon mari donc je veux évidemment l’honorer et ce qu’il ressent. Et il est

traversé ce changement de vie et c’est surtout pour les enfants. “