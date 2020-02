Kanye West effectue le service du dimanche pendant le week-end des étoiles: Regardez

Kanye West est de retour dans sa ville natale de Chicago pour une performance du NBA All-Star Sunday Service.



Kanye West est retourné dans sa ville natale de Chicago, IL, pour une performance unique du dimanche lors du week-end des étoiles NBA. Tout au long des festivités de ce week-end, Kanye West a redonné à la communauté de Chicago en offrant gratuitement ses toutes nouvelles baskets YEEZY Basketball et en obtenant une promo gratuite pour les coups de pied alors que le Migos ‘Quavo s’est présenté au tribunal avec la nouvelle silhouette lors de la NBA All-Star. Jeu de célébrité. Alors que les baskets de Ye ont fait l’objet d’une publicité gratuite ce week-end, le producteur de “Back To Life” a discrètement révélé qu’il allait se produire à la Credit Union 1 Arena de l’Université de l’Illinois à Chicago ce dimanche 16 février via son compte Twitter.

Presque instantanément, les billets se sont vendus pour le spectacle intime unique qui comprenait une interprétation évangélique de “Can’t Tell Me Nothing”, “Jesus Walks”, et plus encore. Kanye, son chœur et plusieurs instruments étaient assis au sommet d’une colline au centre de la salle, éclairés uniquement par un éclairage rouge et bleu. Le chœur a entouré le gagnant de 21 Grammy pendant qu’il dirigeait périodiquement le spectacle pour parler à la foule de sa croissance et de sa dévotion pour Dieu.

Bien sûr, les personnes présentes n’ont pas pu s’empêcher de poster quelques clips des performances notoires de Kanye dimanche, permettant au reste de sa base de fans de se délecter de la gloire de son unique spectacle de Chicago. Cela dit, regardez quelques-uns des clips du NBA All-Star Weekend Sunday Service de Kanye West dans les vidéos ci-dessous.

