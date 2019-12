Kanye West et le service dominical confirment que «Jésus est né» tombe aujourd'hui

Un miracle de Noël!



Il y a plusieurs mois, Kanye West nous a offert son dernier album studio, abandonnant son Jesus Is King inspiré de l'Évangile, rempli de fonctionnalités de Clipse, Kenny G, Ty Dolla $ ign et d'autres. L'œuvre a défini un changement dans la mentalité de West. Il ne se concentrerait plus sur des thèmes profanes dans son art. A partir de maintenant, vous pouvez vous considérer comme né de nouveau, dédiant tout au seigneur ci-dessus. Parallèlement à sa chorale du Sunday Service, le légendaire artiste a organisé des cérémonies hebdomadaires pour célébrer sa foi dans le monde et, lors d'une récente interview avec Zane Lowe sur Beats 1 Radio, il a laissé entendre qu'un deuxième album paraîtrait avant la fin de la année. Au cas où vous l'auriez oublié, le leader du collectif Sunday Service a confirmé hier soir que Jesus Is Born, le premier album officiel de Sunday Service, serait sorti aujourd'hui.

Rich Fury / .

Jason White a dirigé l'équipe du Sunday Service dans une édition spéciale de la veille de Noël de leur réunion régulière et, tout en s'adressant au public, il a confirmé que Jesus Is Born arriverait aujourd'hui. "Nous avons un album qui sortira dans les prochaines heures!" s'exclama White en mettant un grand sourire sur le visage de Kanye West. "Le collectif du service dominical Jesus Is Born va tomber le jour de Noël!"

Bien sûr, compte tenu de l'histoire de West d'annoncer de manière préventive les dates de sortie, nous devons tenir compte du fait qu'il pourrait ne pas arriver. Gardez un œil sur celui-ci entre les cadeaux d'ouverture … vous pourriez finir par avoir une bonne surprise!

