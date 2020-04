Kanye West et Mariah Carey se joignent au service de Pâques de Joel Osteen

Les étoiles s’alignent pour une Pâques en quarantaine.

Alors que des millions de personnes restent à la maison en raison de la pandémie, le célèbre pasteur Joel Osteen célèbre les vacances en organisant un service virtuel du dimanche depuis son église de Lakewood à Houston avec des invités de premier plan, dont Mariah Carey et Kanye West.

Selon TMZ, les superstars se produiront à distance pour sa congrégation. Mariah rendra hommage aux professionnels de la santé et aux premiers intervenants qui risquent leur vie dans la lutte contre COVID-19 avec une performance de son hymne édifiant «Hero».

👏👏👏👏👏👏👏👏 envoyer ma gratitude insurmontable à tous les travailleurs de la santé et aux premiers intervenants du monde entier. Nous vous apprécions tellement !! ❤️❤️❤️ Veuillez vous montrer et me tweeter pour que nous puissions tous vous célébrer! https://t.co/c6CcAbjgci

– Mariah Carey (@MariahCarey) 7 avril 2020

Kanye et son équipe du Sunday Service divertiront les masses avec une performance de L.A., qui sera diffusée sur le flux de la grande église d’Osteen. Le rappeur avait précédemment rejoint Osteen lors de son Sunday Service à Houston en novembre. Lui et Osteen prévoyaient d’accueillir un service dominical au Yankee Stadium de New York, mais le rassemblement a été suspendu pour le moment.

Tyler Perry participera également aux festivités de dimanche, livrant des messages d’amour et de soutien à l’audience massive de plus de 10 millions d’Osteen.

La célébration de Pâques en ligne commencera le dimanche à 8 h 30 et à 11 h. Il n’est pas clair si les représentations seront en direct ou préenregistrées.

