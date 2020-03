Kanye West fait don de repas à des associations caritatives de Chicago et de Los Angeles

Kanye West redonne en cas de besoin.

Le rappeur Jesus Is King a fait des dons à deux organisations caritatives différentes à Chicago et Los Angeles au milieu de la pandémie de coronavirus.

Selon «Access Hollywood», Kanye a fait un don à We Women Empowered dans sa ville natale, ce qui permettra à l’organisme de bienfaisance d’étendre ses services de livraison de repas aux personnes âgées du côté sud de Chicago, où Kanye a grandi.

“Aujourd’hui, quand j’ai reçu cet appel, que Kanye West voulait aider les personnes âgées à Chicago et qu’il a choisi sa ville natale dans le South Side, son ancien quartier, j’étais au-delà des mots”, a déclaré Josephine Wade, qui dirige We Women Empowered. “Et en un seul coup de téléphone, dans un exemple aujourd’hui, notre monde a changé.”

Kanye a également fait un don au Dream Center Los Angeles. L’association à but non lucratif, que son épouse Kim Kardashian soutient également, fournit des repas sept jours par semaine pendant 11 heures par jour via leur service au volant. Ils servent actuellement 7 000 repas par jour et le don de Kanye les aidera à fournir des dizaines de milliers de repas aux enfants et aux personnes âgées.

“Kanye est impliqué dans des causes sociales dans sa ville natale de Chicago, ainsi qu’à Los Angeles, et voulait aider les gens pendant cette période difficile”, a déclaré Matthew Barnett, PDG du Dream Center. «Nous sommes redevables à Kanye d’avoir même pensé à nous et avec son aide, nous serons en mesure de servir des dizaines de milliers de repas.»

D’autres célébrités, dont Ciara et Russell Wilson, ont également fait don d’un million de repas à leur banque alimentaire locale de Seattle, Food Lifeline, qui fournit de la nourriture aux enfants, aux adultes et aux personnes âgées confrontées à la faim.

Justin Timberlake redonne également à sa communauté en faisant un don à la banque alimentaire Mid-South à Memphis pour aider à assembler et à livrer des denrées non périssables dans la région.