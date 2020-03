– Kanye West fait un don généreux à deux organisations combattant COVID-19

Kanye West

En période de coronavirus, Kanye West a décidé de soutenir deux organisations caritatives, l’une à Chicago et l’autre à Los Angeles, pour aider à envoyer de la nourriture aux personnes dans le besoin pendant la pandémie.

Le rappeur de 42 ans a été généreux dans son don. Josephine Wade, qui dirige Empowered à Chicago, a déclaré à l’émission Access Hollywood:

“Aujourd’hui, quand j’ai reçu l’appel que Kanye West voulait aider les personnes âgées à Chicago et a choisi sa ville natale, son ancien quartier, j’étais sans voix”, a-t-il déclaré. “Et dans un appel, en un instant aujourd’hui, le monde a changé”, a expliqué la femme excitée.

L’organisation fournit de la nourriture aux personnes âgées dans la région où Kanye a grandi à Chicago.

Le chanteur de Jesus Walks a également fait un don au Dream Center de Los Angeles pour aider à la restauration des personnes touchées par la crise actuelle.

Ils disent que l’organisation nourrit 7 000 personnes par jour, mais ils prévoient que ce nombre augmentera considérablement en raison de la crise sanitaire.

L’épouse de Kanye, Kim Kardashian West, a envoyé des SMS à ses fans, en particulier aux “ jeunes et en bonne santé ”, sur Instagram, leur demandant de “ prendre soin de la santé et de la sécurité ” des autres en restant à la maison et en pratiquant la distance sociale. , pour essayer de prévenir la propagation des maladies respiratoires.

