Kanye West, Mariah Carey et Tyler Perry participeront au service de Pâques de Joel Osteen

Kanye West, Mariah Carey et Tyler Perry



Pâques en ligne est sur le point d’être allumé. Ce week-end est Pâques, et généralement, les gens auraient déjà acheté leur meilleur dimanche afin de montrer leurs crises de foi à l’église. La pandémie de COVID-19 a poussé les pays du monde entier à restreindre les interactions sociales et les rassemblements, de sorte que les services religieux ont été annulés. Il y a quelques dissidents sélectionnés qui demandent toujours à leurs fidèles de se rencontrer face à face, mais les autorités garantissent que toute personne se déplaçant pendant cette pandémie sera citée ou arrêtée.

Joel Osteen et son équipe de Lakewood Church offrent un service virtuel de Pâques au public. Osteen est l’un des pasteurs des méga-églises les plus populaires au monde, dont l’audience mondiale atteint plus de 10 millions de personnes. Les téléspectateurs se connectent pour regarder les services d’Osteen à la télévision et en ligne, mais il a atteint un nouveau public après que son bon ami Kanye West a organisé un événement musical du service du dimanche à Lakewood Church. La paire de personnages célèbres devait se réunir pour le grand événement du Yankee Stadium d’Osteen en mai, mais les choses ont évidemment été mises de côté pour le moment.

Entre-temps, TMZ rapporte que le service de Pâques en ligne d’Osteen mettrait en vedette Kanye, Tyler Perry et Mariah Carey qui “délivreront des messages d’amour et de soutien à son vaste public”. La publication indique que Mariah Carey effectuera une sorte d’hommage, selon la rumeur, c’est sa chanson “Hero”, pour remercier les travailleurs de la santé pour leur travail inlassable. Tyler Perry prononcera des encouragements édifiants, et Kanye West serait de retour avec sa chorale de distanciation sociale du Sunday Service. Il n’est pas clair si ce sera en direct ou pré-enregistré, mais nous ne nous soucions pas beaucoup de toute façon.

