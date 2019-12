Kanye West prévoit de construire un «laboratoire d'échantillons» Yeezy massif dans le Wyoming

Kanye recherche une fabrication locale.

La marque Yeezy de Kanye West est aussi grande que jamais et chaque jour, il conçoit des moyens de développer son entreprise. Au cours des dernières années, West a été obsédé par le Wyoming et a cherché des moyens de créer des emplois dans son nouvel état préféré. Dans un tout nouveau rapport, il a été révélé que Ye essayait de construire son propre "Sample Lab" Adidas Yeezy à Cody, Wyoming. Le rapport indique qu'il envisage de rénover un entrepôt de 11 300 pieds carrés et qu'il envisage d'embaucher entre 10 et 20 personnes. Cette propriété de pointe appartient à un organisme sans but lucratif appelé Cody Forward et son PDG, James Klessman, est incroyablement enthousiasmé par l'opportunité que West a présentée. Robin Marchant / . pour Ralph Lauren «Vous avez des immeubles à New York qui ont plus de monde que notre ville. Avoir une entreprise comme celle-ci dans notre communauté aura un impact significatif. Ce sera une chose très positive du point de vue de l'emploi », a déclaré Klessman via WWD,« je pense qu'il y a des conversations à ce sujet. C’est certainement quelque chose qui leur vient à l’esprit. Il faudra des crayons très pointus pour que cela fonctionne, car nous ne sommes pas exactement sur une artère majeure. " On ne sait pas exactement ce que West produira dans cette usine, même si nous pouvons imaginer que cela contribuera certainement à stimuler l'économie d'une si petite ville. [Via]