Kanye West rend hommage à Kobe Bryant lors du service du dimanche

Kanye rend hommage à Kobe hier soir lors de son service dominical post-Grammy.



Ce n’est un secret pour personne que Kanye West était un grand fan de Kobe Bryant. Les deux se sont connectés à plusieurs reprises au fil des ans, et «Ye était même dans le bâtiment pour le dernier match de Kobe en 2016. Suite à la tragique nouvelle de la mort de Kobe hier, Kanye a Twitter pour exprimer ses condoléances et son amour pour le grand Laker. .

“Kobe, nous t’aimons mon frère”, a tweeté Kanye. “Nous prions pour votre famille et apprécions la vie que vous avez vécue et toute l’inspiration que vous avez donnée” tout en partageant une photo du studio.

Plus tard, Kanye a ensuite organisé un service du dimanche après les Grammys à Burbank en Californie à minuit la nuit dernière, où il a également pris le temps d’honorer à nouveau Kobe avec une petite mention de lui dans un style libre.

“Quand je rentrais chez moi, ils épinglaient votre maillot sur l’autoroute et je suis juste tombé en panne” Kanye freestyles. “Si Kobe était ici, il prendrait peut-être le micro / Si Kobe était ici, il serait ici ce soir”, a déclaré Kanye.

De plus, Kirk Franklin était présent pour prononcer un discours émouvant, tandis que Chance The Rapper est également apparu pour interpréter son couplet sur «Ultralight Beam». Voir les images et les extraits du service dominical (ci-dessous)

Kim Kardashian était également présente avec sa sœur Kourtney. “Mon cœur est si lourd”, a écrit Kim K sur IG. “Personne ne devrait jamais vivre ce que vivent les familles impliquées. Cela nous a tellement touchés, mais je ne peux pas commencer à imaginer ce que ressent Vanessa en train de perdre son mari et sa petite fille. Je pleure juste en y pensant. Je prie pour la famille Bryant, la famille Altobelli et les familles de tous ceux qui ont péri dans cette tragédie impensable. Rest In Peace Legend. “

