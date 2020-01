Kanye West rend hommage à Kobe Bryant lors du service du dimanche

Kanye West rend hommage à Kobe Bryant.

À la suite de sa mort tragique dimanche, Kanye a rendu hommage à la légende de la NBA lors d’un service spécial du dimanche à minuit à Los Angeles. . ”

À un moment donné, Kanye a freestylé un couplet en l’honneur de l’ancien Laker de Los Angeles. “Quand je rentrais chez moi, ils épinglaient votre maillot sur l’autoroute et je suis tombé en panne”, a-t-il chanté.

“Si Kobe était ici, il prendrait peut-être le micro / Si Kobe était là, il est ici ce soir”, a déclaré un sombre Kanye.

Vous lui avez également rendu hommage sur Twitter. “Kobe, nous t’aimons mon frère”, a écrit West aux côtés d’une photo d’une session de studio de 2010 avec Bryant. “Nous prions pour votre famille et apprécions la vie que vous avez vécue et toute l’inspiration que vous avez donnée.”

Son épouse Kim Kardashian West a également écrit une note sincère. «Mon cœur est si lourd», a-t-elle écrit. «Personne ne devrait jamais vivre ce que vivent les familles concernées. Cela nous a tellement touchés, mais je ne peux pas commencer à imaginer ce que ressent Vanessa en train de perdre son mari et sa petite fille. Je pleure juste en y pensant. Je prie pour la famille Bryant, la famille Altobelli et les familles de tous ceux qui ont péri dans cette tragédie impensable. Rest In Peace Legend. “

Mon cœur est si lourd. Personne ne devrait jamais vivre ce que vivent les familles concernées. Cela nous a tellement touchés, mais je ne peux pas commencer à imaginer ce que ressent Vanessa en train de perdre son mari et sa petite fille. Je pleure juste en y pensant. pic.twitter.com/U3osyw6Pzu

– Kim Kardashian West (@KimKardashian) 27 janvier 2020

Kanye était présent au dernier match de Kobe pour les LA Lakers en 2016 et l’a honoré lors de son dernier jour sur le terrain avec une ligne de merch sur le thème de Mamba Day qui se lisait “I Feel Like Kobe” sur le devant et “Greatest of All Time” ” sur le dos.

Bryant a été tué dimanche dans un accident d’hélicoptère à Calabasas, en Californie. Sa fille de 13 ans, Gianna “Gigi” Bryant, est également décédée dans l’accident, ainsi que sept autres personnes.

D’autres célébrités comme Drake, Lil Wayne, Snoop Dogg, Bruno Mars et Barack Obama ont également écrit des hommages à Bryant sur les réseaux sociaux.