Kanye West répond à l’ombre de Drake à propos de sa musique

La scène hip-hop n’est pas étrangère aux querelles. Certains des bœufs les plus célèbres incluent ceux entre Tupac et Biggie ou Nas et Jay-Z. La querelle entre Kanye West et Drake est devenue l’un des meilleurs bœufs hip-hop connus. Ils semblent parfois basculer d’avant en arrière. Mais au final, cela revient toujours à un conflit quand il s’agit de ces deux-là. Maintenant, Drake redonne encore de l’ombre. Cette fois, il a insulté la musique de West.

Drake et Kanye West se disputent depuis un moment

Kanye West | Oliver Contreras – Piscine / .

Ce n’est pas un nouveau boeuf. Les deux rappeurs se sont affrontés publiquement depuis au moins 2016, peut-être plus tôt. La querelle est devenue publique lorsque West a déclamé Drake sur scène. West a déclaré aux fans que Drake et DJ Khaled avaient payé des stations de radio pour jouer leur chanson, “I On On One”.

Il est vrai qu’il y avait des signes possibles d’une querelle avant cela. Les fans ont remarqué des paroles de chansons de Drake qui semblaient faire référence à West. Cependant, l’incident de San Pablo en 2016 a ouvert les vannes. Les deux se disputent fondamentalement depuis.

Drake dit que Kanye West a amené son fils dedans

Le combat est devenu méchant quand West a fait venir le fils de Drake. Jusque-là, les choses avaient été relativement apprivoisées pour un boeuf hip-hop.

En 2018, cependant, West a produit une chanson du rappeur Pusha T qui a durement frappé Drake. Les paroles alléguaient que Drake n’écrivait pas sa propre musique, et cela a également révélé que Drake avait engendré un fils avec une ancienne star du porno.

En réponse, Drake a laissé tomber un morceau avec des paroles qui faisaient allusion à une relation intime entre Drake et la femme de West: Kim Kardashian.

Dans la chanson «In My Feelings», Drake a inclus la phrase «Kiki, tu m’aimes?» Dans ce cas, Kiki est censé être Kardashian. Drake et la star de la télé-réalité auraient eu une relation avant de commencer à sortir avec West.

Comment Kanye West a-t-il réagi aux nouvelles accusations de Drake?

Le dernier coup dans cette querelle vient de Drake. Il a été interrogé sur la musique de West et a fait un commentaire sur la nouvelle conversion chrétienne de West.

Lorsqu’on lui a demandé s’il continuerait son fameux boeuf avec West, l’ancienne star de Degrassi a répondu: «Je suppose. Je ne sais pas. Je veux dire, il est, vous savez … Que Dieu le bénisse dans son nouveau voyage, mais il fait … Je ne sais même pas s’il recommencera jamais à faire de la musique profane. “

Il y avait une certaine confusion sur la signification des mots profane et non laïque dans l’interview, mais Drake essayait essentiellement de dire qu’il ne voyait pas l’Occident comme une menace parce qu’il ne faisait plus de musique non chrétienne. C’était une ombre évidente, ce qui doit signifier que la réponse à la question de savoir si Drake continuerait ou non la querelle est un «oui» retentissant.

West riposta. Il n’a pas mentionné Drake par son nom, mais il a adressé l’élément religieux à sa musique récente. Il a dit qu’il était d’accord pour être qualifié de “bizarre” pour certaines de ses bouffonneries récentes, mais pas laïques.

West a déclaré: «Parce que le laïc essaie de dire que je ferais n’importe quoi pour quelqu’un d’autre que Christ. C’est là qu’ils se sont trompés. C’est là qu’ils l’ont tordu. ”

Il semble donc qu’en dépit du récent réveil religieux de West, la querelle soit toujours d’actualité. Les fans ont peut-être pensé que la nouvelle foi de West l’aurait eu dans une humeur plus indulgente, mais il semble que Drake soit toujours sous sa peau.

Quant à Drake, il n’arrêtera pas non plus de jouer avec West de si tôt. Il a déclaré aux enquêteurs: «s’il se présente à nouveau à moi, je reviendrai sur lui. C’est juste ça. Je suis toujours à terre. ”